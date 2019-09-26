影／母女停車場遭兩次輾壓！2歲女童四肢變形慘死…網狂轟：都是媽媽的錯

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省應城市一位年輕媽媽20日帶著2歲的女兒在某社區地下停車場出入口拐彎等老公，等著等著就在出入口原地蹲下。此時，一輛白色越野車突然快速駛出，司機似乎沒有看到蹲在拐彎處的母女倆，直接就撞倒輾壓了過去，令人心驚的是，撞倒母女倆之後他還倒車了，再次輾壓...。

據《浙視頻》報導，攝影機畫面顯示，當時一頭長髮的袁女帶著穿淺色連衣裙的2歲女兒正在停車場等待老公，不久突然蹲下為孩子整理裙角。這時，一輛白色車突然駛出，直接撞倒母女倆，當場輾壓過去。

事故造成袁女肋骨骨裂，女童受傷後搶救無效死亡。肇事司機何男涉嫌交通肇事罪，負全責。目前，案件還在進一步辦理中。

▲▼母女蹲在停車場，被小車輾壓。（圖／翻攝自《星視頻》）

事情一出，就有網友表達了不同的意見，有的網友認為，肇事司機雖然有責任但家長帶著孩子蹲在盲區非常危險，「太難受了，出入口的地方人不要停留吧，太危險了」、「苦了孩子和司機」、「真搞不懂為什麼不靠邊站，真的害人害己」、「可憐的娃兒，不靠譜的爹媽」、「司機也很慘啊，轉彎本來視線就不太好，地下室光線也不足，蹲在轉彎處就...逝者安息吧」、「車輛行駛在地庫時聲音很大，母親抱著孩子蹲在車輛出口難道沒有意識到要避開嗎」。

但也有網友持反對意見，「第一車庫限速，第二這根本不是盲區，他開的不是大貨車」、「司機不小心，母親缺乏常識，都吸取教訓吧！」、「雖然我知道母親有錯誤，但是司機不是車速過快嗎？」

►就算爬到樹上！妳還是很美