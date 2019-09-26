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「烏克蘭門」吵什麼一次看懂　揭露30分鐘通話內幕…川普連任危機再現

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

記者丁維瑀／編譯

「烏克蘭門」在美國政壇掀起軒然大波，白宮25日公布總統川普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7月25日的通話紀錄，內容可見川普確實以曖昧言語要求對方配合，試圖調查他的強勁敵手拜登（Joe Biden）。事件至此仍是各說各話，BBC則整理出完整爭議始末。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布，對總統展開彈劾調查。白宮25日公開通話備忘錄，證實川普要求澤倫斯基調查拜登的兒子；拜登正爭取2020民主黨總統候選人提名，可能是川普最大的競爭對手。

回到今年7月，川普凍結對烏克蘭的軍事援助，不過他聲稱，此舉並不是在施壓對方。民主黨則指責，川普尋求國外勢力，企圖抹黑敵手。依據美國憲法，總統能出於叛國、行賄或其他輕重罪而遭彈劾。

川普透過電話對澤倫斯基說了什麼？

這通電話發生在7月25日，白宮公布紀錄顯示，川普與新上任的澤倫斯基討論前檢察官肖金（Viktor Shokin）2016年被免職一事；在約30分鐘通話中，川普說，「我聽說你有個優秀的檢察官，他被解僱了，這很不公平」、「很多人都在討論這件事，他們免職你非常棒的檢察官，有一些很糟糕的人牽涉其中。」

川普當時提及，關於拜登的兒子有諸多議論，很多人都想知道真相，「所以，不管你能與司法部長怎麼配合，都是好事。」他聲稱，拜登到處放話他停止了起訴，「如果你能調查一下…這聽起來很可怕。」

▲▼民主黨總統參選人、前美國副總統拜登。（圖／路透）

▲前美國副總統拜登爭取2020民主黨總統候選人提名，成為川普眼中釘。（圖／路透）

澤倫斯基則回應，「我們會處理好，繼續調查此案。」他不忘感謝川普，提到自己訪問美國期間，曾住在位於紐約市的川普大廈（Trump Tower）。

備忘錄顯示，川普當時要求澤倫斯基，與美國司法部長巴爾（William Barr）、他的個人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）配合，進而展開調查。不過，美國司法部24日表示，川普並未與司法部長談到讓烏克蘭當局調查拜登，巴爾也沒有與烏克蘭溝通。

對拜登的指控是什麼？

川普與保守派的盟友都很關注，拜登2016年任職副總統時，是否遊說烏克蘭當局解僱該國檢查總長肖金。肖金曾對烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma）展開調查，而拜登的兒子亨特（Hunter Biden）曾為公司董事。

據了解，其他西方官員呼籲過免職肖金，因為他在貪腐問題態度軟弱。拜登去年在一場外交政策場合表示，他曾威脅，他想停止向烏克蘭提供10億美元援助，除非肖金下台。但目前還沒有證據表明，拜登有不法行為。

爭議如何爆發？

7月18日－美媒指出，川普指示白宮助手，暫停向烏克蘭提供近4億美元的軍事援助。

7月25日－川普與澤倫斯基通話近30分鐘。

9月9日－國會得知，一名揭密者（whistleblower）檢舉通話內容。

9月11日－五角大樓、美國國務院批准，向烏克蘭提供軍事援助。

9月23日－川普證實他阻擋對烏克蘭的援助，聲稱此舉是出於對「貪腐」的擔憂。

9月24日－川普表示，扣留援助是為了讓其他國家支付更多。

電話的幕後是什麼？

川普曾承諾，將公布完整且未經編輯的文字紀錄，還原7月25日的對話內容。據了解，川普先指示政府保留約3.91億美元軍事援助給烏克蘭，幾天後，才發生7月的通話。

▲烏克蘭喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky），2019年烏克蘭總統選舉候選人（另一拼法為：Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透社）

▲民主黨質疑，總統川普以軍事援助施壓烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透社）

川普並沒有告訴澤倫斯基，美國的援助會取決於他對拜登的調查。然而，川普在對方聆聽時，強調美國財務支持的重要性，「我會這樣說，我們替烏克蘭做了很多。」

CrowdStrike疑雲

通話中，川普提及伺服器（server）與CrowdStrike，他請求澤倫斯基幫他一個忙，「我希望你弄清楚烏克蘭整個局勢，他們說CrowdStrike…他們說烏克蘭有伺服器。」

CrowdStrike是一家網路安全公司，曾被民主黨全國委員會（DNC）聘請，調查2016年該黨電郵伺服器被駭客攻擊的事件。那次事件導致大量電郵內容洩漏，使得前國務卿柯林頓（Hillary Clinton）競選團隊陷入困境。

川普曾質疑，為何DNC沒有把被駭的電郵伺服器交給聯邦調查局（FBI），而是要求CrowdStrike調查。他2017年告訴《美聯社》，他聽說CrowdStrike由一位非常有錢的烏克蘭人擁有。

主角反應

川普才從「通俄門」調查中走出來，如今又身陷「烏克蘭門」。他25日在聯合國大會表示，這是美國歷史上最大規模的獵巫行為，民主黨以為這是一通來自地獄的電話，其實內容根本沒有什麼。

澤倫斯基則告訴記者，雙方進行良好通話，兩人談及許多事，這是很正常的，他沒有被施壓。

然而，眾議院情報常設委員會民主黨主席謝安達（Adam Schiff）認為，這通電話顯示，川普對國外領導人進行典型、黑手黨式的勒索。

彈劾調查如何進行？

裴洛西24日宣布，將對川普進行正式彈劾調查，總統的行為違背自己的誓言，「沒人能凌駕法律之上。」國會的調查將聚焦川普是否濫用總統權力，有無尋求外國勢力以削弱拜登的影響力，進而幫助自己成功連任。

爭議源頭從哪冒出？

針對川普與烏克蘭總統的通話，美國情報機構督察長8月致函給國家情報總監（DNI）。情報機構內部的一名揭密者，已就此事提起指控。

按照聯邦法律，這類投訴要向國會公開，不過川普政府至今拒絕這樣做。司法部發言人庫佩（Kerri Kupec）25日則說，已審查通話內容，確定沒有違反競選資金規定，不用採取進一步行動。

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