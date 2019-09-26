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「最高法院是錯的」強生暫停國會5周失敗　復會吵到崩潰

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）在國會發表談話。（圖／路透）

▲英國首相強生25日在國會發表談話。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國最高法院24日裁定，首相強生（Boris Johnson）向女王提議暫停國會5周的舉動「不合法」。國會已於25日復會，強生則表示最高法院的結果是錯誤行為，他不同意裁決，但尊重法官。

《英國廣播公司》（BBC）報導，強生告訴議員，時值全國充滿爭議的時刻，最高法院裁定暫停國會5周是非法行為，這是錯誤的。最高法院大法官黑爾（Lady Hale）宣佈裁決時說明，暫停國會的舉動，對於民主基礎所造成的影響非常強大。

強生得知消息後仍誓言，他會努力讓英國在10月31日離開歐盟。他不認同法院的判決，可是不會受到阻礙，「國會、法院這樣的行為，讓協議變得更不容易達成。」

強生被抨擊在脫歐議題使用危險言語，引發議員的反彈。英國下議院25日發生激烈辯論，強生則反覆指責議員通過「投降法案」，是在破壞脫歐議程。

反對黨強調，除非他們確定31日的無協議脫歐不會成真，否則他們不會同意舉行大選。據了解，議員此前通過一項法案，若首相在10月19日之前未能提出新協議，就必須尋求延長脫歐期限。

►英相強生「關閉國會」確認違法！議長貝爾考：議員25日全部回來開會

►確認違法！英國最高法院裁定　強生「關閉國會」5周不合法

 
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