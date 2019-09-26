發票末4碼相同！弟自嗨中1000　姐一看「幸運鐵支」神反轉：誰來救救他

▲發票後4碼相同，弟弟誤會大了！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

不少民眾最期待統一發票開獎，替憂鬱的上班日，增添驚奇小確幸！不過一名女網友笑虧，弟弟發現發票「末4碼相同」，一度以為幸運中獎1000元，結果真相超反轉，天兵的神邏輯笑壞一票網友們，「這個弟弟要珍惜！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》出賣家人爆笑糗事，昨（25）日是統一發票7至8月的開獎日，弟弟迫不及待拿出紙本發票對獎，結果他赫見一張萊爾富29元發票號碼有「玄機」，急傳LINE訊息問原PO「姐，問妳一下喔，統一發票的後四碼一樣，這樣有中獎嗎？」

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電話另一頭的原PO立刻已讀回應「號碼給我，我幫你查！」怎料，仔細一看照片，發票號碼「16030000」根本完全沒中獎，原PO疑惑反問，「這個哪有？」

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▲原PO無言以對！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

天真的弟弟接著傳來一張中獎資訊，笑稱「妳看，後四碼相同」，原PO瞬間臉噴綠光，竟被弟弟的神邏輯耍得團團轉，原來弟弟誤認末4碼「數字」相同，就等於中獎。最後，原PO好氣又好笑直呼，「誰可以救救我的天兵弟弟…我真的笑到一個美叮美噹！」

▲網友笑翻天！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

廢到笑的文章一貼出後，引發大批網友笑虧，「後勁很強，弟弟吃了什麼都給我來一些」、「哈哈哈，怎麼辦我覺得他說的沒錯啊」、「我昨天也對一張7777，可是我沒中」、「我看了2遍2遍才看懂」、「這個國文老師教得太好了」、「這個弟弟要珍惜」、「怎麼突然覺得，妳弟將會是撩妹高手」、「4支相同叫鐵支」。

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