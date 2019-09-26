法國#MeToo領袖指控男子性騷擾　被判「誹謗」挨罰68萬

▲發起法國版#MeToo運動的記者穆勒（Sandra Muller）因誹謗挨罰。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

發起法國版#MeToo運動的記者穆勒（Sandra Muller）於25日被宣告敗訴，因誹謗他人，必須支付2萬歐元（大約新台幣68元）的賠償金。前電視台主管布里安（Éric Brion）於2017年與穆勒調情，被指控性騷擾，身分、名字與過程透過推特傳遍網路，他認為工作與私人生活從此以後大受影響，因此提告。

穆勒被判誹謗，必須支付2萬歐元賠償金，但她強調，將會對此提起上訴，「我今天輸了，但是其他女性贏了。」她事後也在臉書上寫道，「在律師的幫助之下，我會奮鬥到最後。我希望這次審判可以成為一個能夠真正辯論『如何對抗性騷擾』的機會。」

據了解，穆勒也被要求刪除當年控訴布里安的貼文，並且發布法院對於此案的聲明。

▲穆勒鼓勵女性說出被性騷擾的經驗。（圖／達志影像／美聯社）

布里安的律師伯格布魯（Marie Burguburu）於5月曾表示，客戶早已為「笨拙或不恰當的調情」道歉，但是「從來沒有承認騷擾任何人」，卻被穆勒發起的運動嚴重影響職涯與私生活，「他某一晚試圖與穆勒調情，因為他喜歡穆勒。這是他調情的權利。」

綜合BBC、《美聯社》報導，穆勒2017年創造標籤#balancetonporc，意指「你的豬上有老鼠」，首先自曝被布里安性騷擾，並稱這一次「羞辱性」的事件，促此她發起「一個遍及各社會階層的運動」，鼓勵女性揭露被性騷擾的經驗。她認為，性別歧視需要被認真看待。

布里安事後在《世界報》上發文澄清，承認在一場雞尾酒派對上說出「不恰當的言論」，但是也「只有一次」，不會為自己的行為找藉口。他認為，穆勒故意含糊其詞，「把職場性騷跟粗糙的調情混為一談。」

