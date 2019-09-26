和2位同學一起去買藥！20歲女大生最後身影「匆匆逃離」…已失聯8天

▲20歲女大生離奇失聯8天。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省南充市20歲女孩楊佳18日上午在2個同學的陪同下去買感冒藥，不料卻在返校的路上離奇失聯。8天過去了，她依然杳無音訊，電話一直處於關機狀態。但蹊蹺的是，父親楊浩在這期間通過微信給她發了多次現金紅包，都被悄然領取。

據《紅星新聞》報導，陪同楊佳買藥的曹姓同學說，與楊佳去藥局買藥後，返回時3人路過一家超市，因為楊佳突然提出要買水，便一起進了超市，但幾分鐘後，她和同學就找不到楊佳了，打電話也顯示關機，在超市及附近尋找無果後，又返回學校在宿舍和教室尋找，均沒有發現楊佳的身影，隨後趕緊給班導報告，「楊佳不見了。」

蔣姓老師說，得知楊佳不見了，他隨即與父親楊浩取得聯繫，並報了警。警方隨後調取了超市攝影機發現，楊佳離開時的身影是從超市的快步出去，「看起來很急的樣子，匆匆離開的。」隨後，警方發現了楊佳經南充火車站乘車去了成都。

過去幾天，父親楊浩通過各種渠道尋找女兒。他得知，女兒20日上午在成都東站出現過，並先後購買了到德陽市、綿陽市的火車票，但最終沒有進站乘車，後來又退了票。

▲攝影機拍下的失聯女孩最後畫面。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

楊浩還多次撥打女兒的手機，但一直顯示關機，發訊息也沒有回應。但奇怪的是，他先後多次在微信給女兒現金紅包，都被領取了，「最開始發了兩次100元人民幣（約新台幣450元）的紅包，後來又發了兩次16.8元人民幣（約新台幣70元）的紅包。」他說，一開始沒有回應，都是後來才收的。

楊浩無法確定女兒還在不在成都，他擔心女兒遭人控制了，「女兒突然離開，沒有帶行李，身上也只有1000多元人民幣（約新台幣4500元）的生活費，沒有住旅館的記錄，也沒有乘車的記錄。」他擔心說，因為女兒自己離開，已經是成年人，也沒有證據顯示遭人脅迫，「警方參與了調查尋找，但目前並未立案。」

楊浩說，女兒性格比較內向，平時沒有多少朋友，「以前過生日，我們喊她請同學來家裡，她都沒帶回來過。」同學稱，楊佳在校期間交際圈子很窄，喜歡聽音樂，經常帶著耳機，「雖然時常跟大家開玩笑，但她很少聊自己的事情。」還有一位同學說，楊佳有時候放下手機，都是把手機正面朝下放在桌面，好像有意不讓人看到她手機上的訊息。

誰也沒有想到，楊佳就這樣悄悄出走了。同學說，那天早上去校外買藥的時候，她看起來還挺高興的，「有說有笑的樣子。」

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