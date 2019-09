孕媽緊急剖腹…嘸錢付385萬醫藥費　杜拜醫院「拒讓女嬰出院」！

▲薩亞妲緊急剖腹,卻沒有錢把女兒帶回家。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

23歲孕婦薩伊妲(Syeda)於7月在杜拜進行產檢時,被告知必須立刻剖腹,否則胎兒可能有生命危險,手術後卻被要求一次付清10萬英鎊(約為新台幣385萬元)的住院與醫療費用,否則不可以把女兒亞瑪(Amal Saleem)帶回家。她與丈夫阿札哈爾(Azhar)實在付不出來,只好在募資平台Gofundme上尋求大眾協助。

26歲的阿札哈爾提到,太太原本計畫10月在英國公立醫院生產,可是身體實在太不舒服,7月14日到NMC皇家醫院(NMC Royal Hospital)看診,「杜拜只有2名胎兒醫學專家,而我們在私人醫院中,接受其中一位醫師的治療。」他說,醫師警告,薩伊妲的羊水量很低,胎兒心律與血壓也迅速下降,「必須立刻剖腹產,否則寶寶可能會死亡。」

阿札哈爾向《太陽報》表示,醫院要求一次付清醫藥費,否則拒絕讓寶寶回家,「我最近才剛畢業,賺的錢還不夠多。我提出了能夠負擔的分期付費方案,卻被拒絕了。」據悉,亞瑪至今仍然住在NMC皇家醫院。

薩亞妲來自巴基斯坦,去年12月結婚後,計畫隨著英國籍老公搬到伯明罕(Birmingham),卻因為「律師的疏忽」,繳交錯誤的雅思測驗證明,申請簽證遭到拒絕,只好繼續留在杜拜,與先生分隔兩地,「我的丈夫為此經歷可怕的折磨,他不能陪在我身邊,而我還需要6張工資單,才能再次申請簽證。」

