　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孕媽緊急剖腹…嘸錢付385萬醫藥費　杜拜醫院「拒讓女嬰出院」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲懷孕,寶寶（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲薩亞妲緊急剖腹，卻沒有錢把女兒帶回家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

23歲孕婦薩伊妲（Syeda）於7月在杜拜進行產檢時，被告知必須立刻剖腹，否則胎兒可能有生命危險，手術後卻被要求一次付清10萬英鎊（約為新台幣385萬元）的住院與醫療費用，否則不可以把女兒亞瑪（Amal Saleem）帶回家。她與丈夫阿札哈爾（Azhar）實在付不出來，只好在募資平台Gofundme上尋求大眾協助。

26歲的阿札哈爾提到，太太原本計畫10月在英國公立醫院生產，可是身體實在太不舒服，7月14日到NMC皇家醫院（NMC Royal Hospital）看診，「杜拜只有2名胎兒醫學專家，而我們在私人醫院中，接受其中一位醫師的治療。」他說，醫師警告，薩伊妲的羊水量很低，胎兒心律與血壓也迅速下降，「必須立刻剖腹產，否則寶寶可能會死亡。」

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿札哈爾表示，醫院堅持一次付清10萬英鎊醫藥費，否則不讓嬰兒出院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

阿札哈爾向《太陽報》表示，醫院要求一次付清醫藥費，否則拒絕讓寶寶回家，「我最近才剛畢業，賺的錢還不夠多。我提出了能夠負擔的分期付費方案，卻被拒絕了。」據悉，亞瑪至今仍然住在NMC皇家醫院。

薩亞妲來自巴基斯坦，去年12月結婚後，計畫隨著英國籍老公搬到伯明罕（Birmingham），卻因為「律師的疏忽」，繳交錯誤的雅思測驗證明，申請簽證遭到拒絕，只好繼續留在杜拜，與先生分隔兩地，「我的丈夫為此經歷可怕的折磨，他不能陪在我身邊，而我還需要6張工資單，才能再次申請簽證。」

薩亞妲目前持有學生簽證，意外在杜拜生產後，無法獲得健保給付，也不可能獲得生育保險，非常擔心等到女兒出院時，醫療費已經來到20萬英鎊，於是上網募資，截稿前已經籌到1.8萬英鎊。

據了解，《太陽報》、《鏡報》等媒體都試圖聯繫醫院，但是目前尚未獲得回應。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
快訊／將接台北市副市長！黃珊珊證實獲徵詢：樂意幫忙
男嬰發黑亡…名醫哭了！她曝「子宮破裂3原因」怒：醫生不是神
看完大港開唱　韓國瑜：沒想到竟如此粗俗、下流不堪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭總統：與川普通話很正常「沒有被強迫」　UN大會避談通烏門

快訊／墨爾本市中心驚傳「自殺式炸彈」攻擊！　警方急逮25歲嫌

87歲嬤擔心嘸人照顧　親手「毒殺身障孫」：我也快死了！

川普召集19國宣示「沒有國際墮胎權」　籲UN刪除「性與生育健康」條款

35歲單親辣媽超寵6孩「爽開BMW」　嫌男人太戲劇化：沒有他們過更好！

華為孟晚舟＋丈夫霸氣出庭　加拿大律師：引渡案「可能耗費10年」

西班牙最高法院裁定：佛朗哥應遷墳　骨骸移出烈士谷

酒鬼喝掛放心請假！　德國法院認證：「宿醉是一種疾病」

快訊／波多黎各地震連2起！最大規模6深度10公里　當局未發布海嘯警報

歐洲發現1.4億年前「失落的大陸」　荷學者：忘了亞特蘭提斯吧！

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

為「通烏門」作證　吹哨人同意有條件會見美國會議員

辣妹逛超市被保全要求「脫衣驗身」　她霸氣全脫還自己清白！

斷片姊酒醒身旁躺陌生男　送客後開手機…見「羞恥浪蕩片」驚覺被性侵！

性侵勒斃5歲養女…印尼3母子嫌不夠　棄屍河畔「屍前亂倫」

「最高法院是錯的」強生暫停國會5周失敗　復會吵到崩潰

瑞典罷課少女維護氣候激勵400萬人上街　獲另類諾貝爾獎

快訊／吹哨人檢舉「通烏門」內容解密　最快周四公布

iPhone慘從飛機摔出去　「60公尺高空墜地」1年後神奇找回還能用！

孕媽緊急剖腹…嘸錢付385萬醫藥費　杜拜醫院「拒讓女嬰出院」！

英研究：最補水分的飲品不是水　「含糖、脂肪」更好！

為「通烏門」作證　吹哨人同意有條件會見美國會議員

講N遍不聽！過敏兒挖鼻孔狂流血　媽「特製吸血口罩」羞恥爆：再挖啊

辣妹逛超市被保全要求「脫衣驗身」　她霸氣全脫還自己清白！

泰國將對「含糖飲料」加倍徵稅！台灣難跟進　官員曝原因

下班注意！北北基宜續發「大雨特報」　氣象局示警：晚上雨更大

寵物雲免費寵物健檢！　竹東、新豐店好康優惠等你拿

黃珊珊入柯市府接副市長　傳鄧家基將轉任悠遊卡董事長

民進黨議員要求「承諾不請假」！韓國瑜跳針答：目前沒有請假計畫

解密狗狗貓貓！　寵物雲「一對一諮詢」幫助奴才貼近毛孩

觀護盃／陳懷安戒飲料瘦4公斤　外線求穩盼發光

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

國際熱門新聞

23歲辣網紅陳屍的沙發　成「熱..

人妻毆死小三　水泥封屍藏家5年

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

被屁孩闖入劫色　辣妹：擔心孩子..

美參議院外委會通過《台北法案》

鋪路工驚見罕見白松鼠　追進樹林..

辣妹新買潮流褲　口袋拉出「咖啡..

姐嫉妒妹太正！捅189刀還割耳..

和女兒吵架　女主人遭2鬥牛犬咬..

墨爾本市中心驚傳自殺式炸彈攻擊

美國會通過香港法案　可制裁侵權..

老媽死了4個月　女兒藏屍地下室

2歲小妹「漏斗型畸形頭＋蹼型腳..

警開特斯拉追嫌犯！車沒電追緝失..

更多熱門

相關新聞

想補水分不喝水！含糖、脂肪更好

一般認為，最能解渴的飲品就是水，然而現在英國聖安德魯斯大學（St. Andrews University）一項研究指出，其實普通的水並不是最補水的飲品，反而含糖、脂肪或蛋白質的飲品更能讓人體長時間保持水分。

和女兒吵架　女主人遭2鬥牛犬咬死

蒙面男威脅愛妻性命　他1打4單挑

凱特王妃再帶平價私房貨

機長鷹眼看見跑道有小可愛　停飛2分鐘

關鍵字：

杜拜英國剖腹產孕婦醫療保險

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面