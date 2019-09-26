孕媽緊急剖腹…嘸錢付385萬醫藥費　杜拜醫院「拒讓女嬰出院」！

▲薩亞妲緊急剖腹，卻沒有錢把女兒帶回家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

23歲孕婦薩伊妲（Syeda）於7月在杜拜進行產檢時，被告知必須立刻剖腹，否則胎兒可能有生命危險，手術後卻被要求一次付清10萬英鎊（約為新台幣385萬元）的住院與醫療費用，否則不可以把女兒亞瑪（Amal Saleem）帶回家。她與丈夫阿札哈爾（Azhar）實在付不出來，只好在募資平台Gofundme上尋求大眾協助。

26歲的阿札哈爾提到，太太原本計畫10月在英國公立醫院生產，可是身體實在太不舒服，7月14日到NMC皇家醫院（NMC Royal Hospital）看診，「杜拜只有2名胎兒醫學專家，而我們在私人醫院中，接受其中一位醫師的治療。」他說，醫師警告，薩伊妲的羊水量很低，胎兒心律與血壓也迅速下降，「必須立刻剖腹產，否則寶寶可能會死亡。」

▲阿札哈爾表示，醫院堅持一次付清10萬英鎊醫藥費，否則不讓嬰兒出院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

阿札哈爾向《太陽報》表示，醫院要求一次付清醫藥費，否則拒絕讓寶寶回家，「我最近才剛畢業，賺的錢還不夠多。我提出了能夠負擔的分期付費方案，卻被拒絕了。」據悉，亞瑪至今仍然住在NMC皇家醫院。

薩亞妲來自巴基斯坦，去年12月結婚後，計畫隨著英國籍老公搬到伯明罕（Birmingham），卻因為「律師的疏忽」，繳交錯誤的雅思測驗證明，申請簽證遭到拒絕，只好繼續留在杜拜，與先生分隔兩地，「我的丈夫為此經歷可怕的折磨，他不能陪在我身邊，而我還需要6張工資單，才能再次申請簽證。」

Brit dad’s agony as Dubai hospital 'refuses to return newborn daughter to devastated couple until they pay £100,000 medical bill' https://t.co/Y2XJKqFcgN — The Sun (@TheSun) September 25, 2019

薩亞妲目前持有學生簽證，意外在杜拜生產後，無法獲得健保給付，也不可能獲得生育保險，非常擔心等到女兒出院時，醫療費已經來到20萬英鎊，於是上網募資，截稿前已經籌到1.8萬英鎊。

據了解，《太陽報》、《鏡報》等媒體都試圖聯繫醫院，但是目前尚未獲得回應。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。