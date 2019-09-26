影／創建於清代走過109年　南苑機場送走「最後一架客機」

記者馬叔安／綜合報導

隨著北京大興國際機場於25日啟用，同樣位在北京的南苑機場民航部分正式關閉，當天晚間23點左右，最後一架客機轉場大興機場。南苑機場位於北京市豐台區，興建於上世紀初葉，是中國歷史上第一個機場，如今長達109年客運服務畫上句點。

▲南苑機場最後一架民航機轉場。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

在《澎湃新聞》曝光的畫面中，一架客機在夜色中滑行過機場跑道，跑道上已然看不到任何其他的飛機，成群身穿反光工作服裝的工作人員列隊走向飛機，圍著飛機端詳凝視，彷彿想把握時光，見證這座機場最後一架客機的離去前的身影。

根據維基百科，北京南苑機場於1910年啟用，時值清代宣統王朝，曾見證辛亥革命、軍閥混戰、抗日戰爭、國共內戰等歷史節點，1949年8月，中國人民解放軍第一個飛行中隊在南苑機場成立，並執行了中共建政開國大典的飛行任務。

▲南苑機場最後一架民航機轉場。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

根據北京市人民政府的規劃，2019年北京大興國際機場啟用以後，南苑機場所有民航航班和軍用航空設施裝備可能將全部轉移至新機場，北京南苑機場將停用拆除，部分設備會改建成航空博物館。

綜合陸媒報導，北京大興國際機場位於北京市大興區榆垡鎮、禮賢鎮和河北省廊坊市廣陽區的交界處；按直線距離計算，距離天安門46公里，距離首都國際機場67公里，是目前世界上唯一的一座雙進雙出航廈。

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