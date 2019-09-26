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烏克蘭總統：與川普通話很正常「沒有被強迫」　UN大會避談通烏門

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▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基澄清，沒有受到強迫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於25日出席聯合國大會，演講焦點放在對俄關係，呼籲國際關注戰爭的可怕，卻隻字未提美國近日爆發的「通烏門」事件。他稍後表示，與川普7月25日的通話十分「正常」，澄清沒有受到任何強迫或壓力。

澤倫斯基提到，莫斯科支持烏克蘭東部的分離主義武裝分子，2014年入侵克里米亞半島，國際應更加關注無情的戰爭，因為在這個相互連結的世界裡，「不再有『別人的』戰爭」，「每一位領導人不僅要為自己國家的命運，也必須對整個世界承擔責任。」

▲▼川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

▲川普與澤倫斯基在聯合國大會時，進行場邊會談。（圖／路透）

《紐約時報》報導，美、烏兩國領袖在聯合國大會場邊會面，澤倫斯基提到，「我們進行了一場，我認為非常好的通話，一切都很正常。我們談了很多事情，所以我想，你懂得，沒有人強迫我。很抱歉，但我不想要被捲入美國的選舉。」他也透露，一名「高度專業」的檢察總長新上任，將調查「他認為適當的所有案件」，「我們有一個獨立的國家，我不能強迫任何人。」

根據白宮25日公布的通話紀錄，川普不斷施壓澤倫斯基，要求烏克蘭調查競爭對手拜登（Joe Biden）。美國國會因此針對總統啟動正式彈劾調查。

▲▼白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

▲白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

《美聯社》指出，川普幾天前要求顧問凍結給予烏克蘭的4億美金軍事援助。他否認將軍事援助當成籌碼，試圖獲取拜登情報，並強調與澤倫斯基的通話「完全恰當，沒有任何交換條件」，形容「通烏門」是一場「獵巫行動」。

綜合外媒報導，美國前副總統拜登2014年造訪烏克蘭，不久後兒子亨特（Hunter Biden）就任職烏克蘭石油與天然氣公司Burisma董事，被共和黨人士質疑利益衝突。眾議院3個委員會9日宣布組成聯合調查單位，指控川普、其私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等人涉嫌「操作烏克蘭司法系統」，強迫澤倫斯基對此展開調查，想要挖出政敵的醜聞，以利連任。

►川普被控「操作烏克蘭司法體系」拚連任　國會調查…要求白宮給紀錄

►快訊／白宮公布「烏克蘭門」電話紀錄文本　川普誘勸調查政敵拜登

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。
 

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