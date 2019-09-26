4名歹徒闖屋揚言「我要殺了你」　屋主拳打腳踢1打4完勝

▲ 阿里與妻子夏洛特兩人生活甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／Asif Ali）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國35歲男子阿里（Asif Ali）昨日（25日）和妻子夏洛特（Charlotte）在曼徹斯特（Manchester）的住家中，被4名歹徒闖入意圖打劫，歹徒手持刀子揚言「我要殺了你」。阿里為了保護心愛的妻子，勇敢的與歹徒正面對決，最後成功的以一打四將歹徒擊敗趕出家門。

根據《metro》報導， 阿里從事房地產和成衣業，1號歹徒於晚間9點左右闖入，在一樓的阿里為了保護待在二樓的妻子，決定正面與歹徒對決。接著另一名歹徒闖入，手拿著類似刀械的武器試圖衝上二樓，阿里擔心在二樓的妻子會有危險，使出渾身解數，一隻控制1號歹徒，另一隻手將2號歹徒壓在牆上。

看到夥伴有危險，門外另外兩名歹徒也跑進來支援，阿里赤手空拳不斷的猛打，1號歹徒抱頭縮在一旁宣告放棄。四名歹徒發現無法得逞便離去，阿里隨即衝到廚房拿菜刀，一名想偷襲的歹徒趁啊裡去拿刀時偷跑進來，看到刀子後便嚇得跑掉。拿著刀的阿里跑出家門，將4名歹徒趕走，完成一打四的英勇行為。

阿里表示，一開始聽到家中的小狗不停的吠叫，驚覺不對勁發現有歹徒闖入，「我並不害怕，我只是生氣。」看到歹徒後的第一個反應就是把他們趕出去，為了保護妻子，他不斷的對歹徒拳打腳踢「我想我可能已經打斷他的鼻子」。

阿里公開監視器畫面，希望大家幫忙尋找歹徒，並提供5,000英鎊（約台幣19萬）給予回報。他憤怒表示，「怎麼會有人那麼大膽的走進別人的住家，真是太難以置信了！」受到驚嚇的妻子現在和家人住在一起，之後兩人也打算搬離此地。