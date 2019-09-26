外送員撞勞斯萊斯！抬頭一看...右側板金凹陷　目擊者嘆：完了賠慘了！

實習記者陳妙津／綜合報導

四川成都近日流傳出一段車禍影片引發網友關注熱議。一輛勞斯萊斯右轉時，遭到右後方一名外送員騎乘電動車直線行駛撞上，不僅外送箱裡的飯菜全灑一地，勞斯萊斯更受創嚴重，也讓駐足圍觀的路人紛紛直呼，「這外送哥走遠了，走遠了！」（四川方言，意指「慘賠了」）。

▲▼外送員撞勞斯萊斯車禍瞬間。（圖／翻攝自麻辣論壇）

據《梨視頻》報導，事件發生在17日四川成都，一名外送員在送餐路上，撞上一輛價值千萬人民幣的勞斯萊斯「幻影」。從監視器影片中可見，勞斯萊斯行經路口時，放慢速度緩緩右轉車頭，不料後方的外送員並未減速，反而高速直接撞上車頭，外送的飯菜因此灑得滿地都是，所幸騎士並未受傷，但勞斯萊斯右側車門卻已凹陷，受創慘重。

▲天價勞斯萊斯右側板金凹陷，讓一旁路人直呼外賣哥要「慘賠了」。（圖／翻攝自麻辣論壇）



罕見的天價車禍也引來路人圍觀拍下，紛紛直呼「走遠了」。有業內人士從影片畫面保守評估，勞斯萊斯的維修費約50萬人民幣（約台幣218萬）左右。

當地交通警察到場調查後則表示，車禍雙方都有人責任，外送哥未減速慢行，可能駕駛狀態不太專心，而勞斯萊斯右轉變道，卻未注意後方來車，也須負部分責任，事後雙方已經選擇私了，各修各車。

不過，網友則對於勞斯萊斯車主和外送哥的肇責比例爭論不休，有人認為外送哥的機車當時距離右轉的勞斯萊斯還有10多公尺，卻因為速度過快加上分神才會撞上；有些人則認為勞斯萊斯是轉彎車，轉彎車本來就應該禮讓直行車。

►偷偷分享少女秘密！