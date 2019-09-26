挺台「尊嚴平等」參與議程　3友邦聯合發聲、11友邦連署致函聯合國

記者林瑩真／綜合外電報導

第74屆聯合國大會24日登場，如今進入總辯論，瓜地馬拉、史瓦帝尼、帛琉分別為台灣發聲，要求聯合國讓台灣「尊嚴、平等」的參與永續發展議程，其中，這是瓜地馬拉3年來首次在聯大公開挺台。

綜合外媒報導，瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）表示，所有國家都有權成為聯合國一分子，尤其是擁護民主、聯合國原則的國家，「我們相信，中華民國（台灣）的經驗及能力有助強化聯合國及其專門機構的多邊主義」。

▼瓜地馬拉總統莫拉萊斯10分9秒起挺台。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）則在發言尾聲強調，讓台灣參與聯合國事務十分關鍵，若聯合國持續剝奪其他國家發揮關鍵作用的機會，就難以實現普遍性原則、全面包容的目標，「我們相信台灣對落實2030年永續發展的議程非常重要」，接納台灣是實現聯合國諾言的關鍵一步，台灣應該有尊嚴且平等的參與相關議程。

▼史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世20分59秒起挺台。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Esang Remengesau, Jr.）指出，聯合國承諾過不遺漏任何一個國家，就不應將台灣及其2300萬人民排除在外，此原則適用聯合國大會，也適用對建立多邊主義相當重要的多國際組織。雷蒙傑索說，帛琉知道台灣台灣致力實現永續發展目標的力量，讓台灣參與，只會強化國際社會落實2030年永續發展議程。

▼帛琉總統雷蒙傑索14分27秒起挺台。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

特別的是，瓜地馬拉過去3年從未表態挺台，莫拉萊斯也不曾在聯大總辯論發言提及台灣，如今公開為台灣發聲，相當難得。史瓦帝尼、帛琉則與其他9友邦連署致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。另外，宏都拉斯3年來不曾在發言中提到台灣，今年也不例外，但也跟過去相同，以個別致函古特瑞斯的方式，力挺台灣。

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