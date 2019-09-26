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高雄市議會改成「抽籤質詢韓國瑜」　洪慈庸：真的讓人傻眼！

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▲▼民進黨議員在高雄市議會內擺放「辭市長放過高雄」海報。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民進黨議員在高雄市議會內擺放「辭市長放過高雄」海報。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市議會26日進行施政報告與質詢，卻因為質詢韓國瑜市長的議員太過踴躍，因此改成抽籤，只有前12席議員可保障質詢。對此，立委洪慈庸在臉書直呼傻眼，批評民意代表的殿堂沒把自己的職責當一回事，真的不是人民的福氣啊。

洪慈庸表示，不管是國會還地方議會，一年之中開議期間僅一段時間，我們在立法院要推動事情常常都覺得時間不夠用了；但高雄議會只因「要質詢韓國瑜的人太多」竟然真的改「抽籤質詢」，真的讓人傻眼！

洪慈庸批評，韓國瑜忙著選總統，無法專心市政，結果高雄議會想的不是把握機會讓議員質詢、力促市政推動，反而讓市長「六點準時下班」，她感嘆，「民意代表的殿堂沒把自己的職責當一回事，真的不是人民的福氣啊。」

高雄市議會26日一早先由市長韓國瑜進行施政報告，接著由民進黨團、無黨聯盟、國民黨團依序進行黨團質詢，下午再由個別議員進行質詢。由於質詢時間有限，僅有前12席為「保障名單」，許多議員早上赴議會抽籤，最後結果依序為李雅芬、王義雄、康裕成、鍾易仲、陳慧文、林宛蓉、簡煥宗、劉德林、陳致中、黃天煌、李亞築、蔡金晏，其中僅有第3、5、6、7、9為民進黨籍議員，此外皆為國民黨籍。

高雄市議會日前通過議事日程表，規定每位議員市政總質詢15分鐘，並提供各黨團30分鐘質詢時間，時間屆滿不予延長，且最晚在下午6點30分就要散會。

▲▼0926韓國瑜市議會施政報告（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜市議會施政報告（圖／記者賴君欣攝）

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