13歲女孩頭痛父母不信　隔天失蹤留字條「爸媽我走了」

▲杭州一名女孩留下字條離家出走。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

杭州蕭山日前一名13歲的少女，覺得頭痛，但是父母不相信，還說是她鬧情緒，感覺委屈的女孩決定離家出走，還在房間裡的筆記本上留下一段話，「爸、媽，我走了，不回來了。」所幸父母報警之後，警方聯合多地分局持續追蹤女孩的蹤影，在當天下午將女孩尋獲並交還父母。

《錢江晚報》報導，住在杭州蕭山的陳女士23日早上五點多起床後，去女兒房間看女兒情況，但走進房間一瞧，床上卻空無一人，連忙叫醒丈夫，四處尋找女兒的蹤跡，但是找了平時女兒愛去的地方、找了女兒出門可能會經過的地方、找了女兒要好的同學家、又找到了學校，都不見女兒蹤跡。

▲杭州一名女孩因頭痛父母不信憤而離家出走。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

夫妻倆連忙報警求助，員警在女孩房間中發現了一本筆記本，上面第一頁寫著「爸、媽，我走了，不回來了，感謝你們這麼多年的照顧，但我不行了，我快崩潰了，對不起…」

監控小組查閱了大量監控影片，終於發現了女孩的身影，她在凌晨先後乘坐公車、地鐵，最後去往杭州城區方向，終於在臨平地鐵口附近發現了女孩，瞭解情況後，員警一方面教導女孩不能再做這種讓父母擔心的事情，另一方面也叮囑家長平時要和孩子好好溝通，多關心女兒。

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