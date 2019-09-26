差點被硬來...她直奔派出所報案！卻被男翻譯遞一杯水調戲：又不會被強暴

▲她險遭性侵衝警局報案，卻遭通譯言語調戲。（示意圖／Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

一名印尼籍女移工阿麗（化名）因險遭雇主性侵到警局報案，沒想到她卻因不喝水，遭到李姓通譯性騷擾，「不喝，不喝，等下又不會被強暴」，她不甘受辱決定提告，向通譯求償50萬元。台北地方法院審理後，判李男應賠償移工2萬元，可上訴。

根據判決書，阿麗主張，2017年4月她差點遭到雇主性侵，但由於中文不好，只好由派出所指派通譯來協助製作筆錄，沒想到李姓通譯得知事件細節後，竟在派出所內用印尼與性騷擾、恐嚇她，「妳不喝我給妳的水，我就強姦妳」，讓她的身心再度受到打擊，因此出現睡眠、情緒障礙等症狀，決定提告求償50萬元精神撫慰金。

李男則表示，那句話的意思為「不喝？不喝，等下又不會被強暴」，反咬阿麗刻意將其中一個詞漏翻，將語意曲解成「妳不喝我給妳的水，我就強姦妳」，稱當時會說出那句話，是基於關懷好意，想用玩笑話讓阿麗放鬆。另外，他指出，從錄影畫面觀察，阿麗神情自然、輕鬆，看不出來有被性騷擾的感覺。

但法院參酌特約通譯的翻譯後，認定李男的意思為「不喝，不喝，等一下又不會被強暴」。法官認為，女移工隻身來台工作，到警局製作筆錄，全仰賴通譯的協助，但對方卻因遞水遭拒，說出輕侮、調戲帶有性暗示的言語，也與翻譯內容無關，超越應有分際，判他應賠償阿麗2萬元。

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