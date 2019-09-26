環保「食物袋」買早餐！「阿姨太老實」白費她美意　眾人驚呼長知識

▲ 環保食物袋可重複使用、直接接觸食物，減少塑膠垃圾。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

為了落實環保生活，許多「不塑之客」們都會跟上最新環保小物的資訊，一名女網友就使用了「食物袋」取代裝食物的塑膠袋和紙盒、紙碗，不過早餐店阿姨似乎不知道如何使用，還是照樣裝了一層塑膠袋，白費原PO一番美意，讓她笑說「怎麼那麼可愛！」

一名女網友26日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己為了實踐減塑生活，買了一些可以直接接觸食物的「食物袋」來用，重複清洗使用相當環保，如此就可以不再使用紙碗或是塑膠袋。

請繼續往下閱讀...

然而她今日拿食物袋去早餐店買吐司時，店家似乎不懂袋子的用法，還是一如往常地先把吐司裝在塑膠袋裡，再放到食物袋中，多此一舉的舉動也讓原PO無奈笑說「阿姨你可以不要這麼可愛嗎！」

▲很多人正為了這片土地努力著。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們紛紛表示，畢竟食物袋還是沒那麼普及，長輩可能不知道要怎麼用，建議原PO以後事先提醒一聲，以免又要多製造一個垃圾，「我也常遇到，所以都會看著老闆裝」、「阿姨很貼心欸，讓你省洗」、「老闆很老實，應該是『妳不講我也不敢直接裝』」、「你很落實環保耶」。

此外，也有很多人藉此文章長了知識，「第一次看到這東西耶！看到照片還想說怎麼了嗎」、「是我也會跟阿姨做同樣的事」、「這好清潔嗎」、「直接裝不會拉肚子嗎」。對此原PO則出面解惑，她表示袋子不會很難清洗，各種不同形狀的袋子可以適應不同種類的食物，只要吃完好好清潔，再用食品級的消毒液噴一下，衛生上是沒有疑慮的。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►夜深了...千萬別讓腦公看到

