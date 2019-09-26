影／房市回溫晶華強攻「飯店＋豪宅」市場　潘思亮：麗晶品牌加值成賣點

▲房市持續回溫，晶華麗晶集團董事長潘思亮首度鬆口，將以麗晶品牌在台投入「五星飯店＋豪宅」的複合開發案。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

房市持續回溫，飯店業看好豪宅服務新商機。晶華麗晶集團董事長潘思亮表示，台灣成為中美貿易戰的受惠國，回流台商帶動豪宅需求升溫，將以麗晶品牌在台投入「五星飯店＋豪宅」的複合開發案，首案鎖定台北市精華地段，可望以品牌授權模式挹注集團營運。

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面對國內外飯店市場的激烈競爭，晶華採取雙主軸佈局。在國內以台北晶華酒店作為領頭羊，延伸餐飲優勢，國外市場則以麗晶為旗艦品牌，聚焦頂級五星市場，結合建商開發飯店、豪宅與購物中心的綜合體經營型態，藉此躍上國際市場以擴大品牌影響力。

▲看準全球豪宅結合酒店服務的開發趨勢，晶華近年積極布局「複合式酒店豪宅」商機，並在全球各大洲開枝散葉。（圖／記者黃克翔攝）

看準全球豪宅結合酒店服務的開發趨勢，晶華近年積極布局「複合式酒店豪宅」商機，並在全球各大洲開枝散葉。以蒙特內哥羅黑山港為例，是晶華在歐洲第一個豪宅管理案，目前已進入第三期150戶的銷售，位於越南富國島的200個villa則全數售罄；攜手美國地產開發商Cottonwood Managemen在波士頓興建的豪宅，及印尼雅加達的合作建案亦在籌建銷售中。

潘思亮表示，中美貿易戰衝擊全球經濟版圖重整，台灣在這波「去全球化」的趨勢下反而回歸主流，在國際資金、台商回流挹注下，帶動國內對於加值型豪宅的需求，而「綜合體開發」恰為麗晶品牌的強項，過去在美國、歐洲及越南都有成功個案，而讓他首度鬆口將在台規劃飯店與豪宅的開發案。

「愈來愈多建商及開發商，在居住體驗下功夫，藉由頂級飯店品牌提供加值服務的豪宅，未來幾年在台灣將有發展的契機，」潘思亮說，初步規劃飯店量體約200間房，豪宅開出百坪以上格局，引進飯店的管理團隊提供加值服務，兩者皆會掛上麗晶品牌。

另外，在集團輕資產的架構下，潘思亮表示將與建商或開發商攜手合作，不排除雙方合資成立公司，評估台北東區或信義計劃區、台中、高雄等精華地段推案，渡假村型態亦在選項之列，目前沒有預設立場，希望能與合作夥伴盡快動起來，共創雙贏。