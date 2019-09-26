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衛武營開館週年！10/10四廳開放　大師級彩排、戶外音樂會免費看

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▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）
▲衛武營今年10月將迎來開幕一週年！（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

被《時代》雜誌獲選為2019年「100個世界最佳景點」的衛武營國家藝術文化中心，即將迎接開館一週年，10月10日打開四廳院大門，讓民眾免費入場體驗，除了能欣賞「雲門舞集 陶身体劇場」與莫札特歌劇《魔笛》的開放彩排，還有多項節目，期間還有戶外音樂會、黃昏市集等。

▲▼衛武營開館週年！10/10四廳免費入場　黃昏市集、戶外音樂會（圖／衛武營提供）
▲10月10日打開四廳院大門，讓民眾免費入場體驗。（圖／衛武營提供）

衛武營比照國際場館常進行的「Open House」活動，去年以「入厝」為題開放音樂廳與表演廳，吸引5萬多人次到館，今年開館1週年慶再度開放四廳大門，10月10日先以開放廳院免費入場活動暖壽，除在音樂廳、表演廳的管風琴家劉信宏、對位室內樂團、放克劇團的節目外，還特別情商當周於歌劇院、戲劇院演出的《魔笛》、「雲門舞集 陶身体劇場」團隊舉辦開放彩排。

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▲▼ 衛武營開幕週年！魔幻歌劇《魔笛》首登台、雲門林懷民退休前最後大作啟售（圖／衛武營提供）
▲衛武營開幕週年，魔幻歌劇《魔笛》首登台。（圖／衛武營提供）

《魔笛》第一幕彩排於晚間6點開始，「雲門舞集 陶身体劇場」國寶級編舞家林懷民舞作《秋水》彩排，則在晚間6點30分開始，讓民眾在正式演出前搶先欣賞。

▲▼ 兩廳院2019舞蹈秋天。林懷民退休前最後之作。「雲門」林懷民與接班人鄭宗龍、「陶身体劇場」編舞家陶冶共同創作（圖／兩廳院提供）
▲「雲門舞集 陶身体劇場」國寶級編舞家林懷民舞作《秋水》彩排，開放參觀。（圖／資料照，兩廳院提供）

兩檔彩排場採預先索票，10月3日至10月9日每天中午11點至晚間9點，可至衛武營3樓服務中心索票，2場彩排每人限選擇1場，最多可索取2張票，彩排當天採對號入座、隨機出票，恕不開放選位，索完為止。其他節目可於10月10日在各廳院票口領票。

此外，想要體驗「演員日常」的民眾，可以報名「萬衛一路」活動，一覽衛武營「神秘空間」風景及了解演員日常，節目與活動名額有限、額滿為止。

▲▼衛武營開館週年！10/10四廳免費入場　黃昏市集、戶外音樂會（圖／衛武營提供）

▲▼衛武營將開放大眾體驗。

▲▼ 衛武營場館照片（圖／衛武營提供）

除了開放廳院免費觀賞節目，當天還有許多精彩活動，更多衛武營週年活動與索票訊息，可至衛武營官網查詢。

衛武營國家藝術文化中心
台灣高雄市鳳山區三多一路1號

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