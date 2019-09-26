美股反彈、道瓊漲162點　台指期開盤微揚25點

▲川普指中美貿易談判速度有望加快道瓊漲162點。（圖／路透）
記者趙正瑋／綜合報導
美日25日簽署初步貿易協議，兩國擱置汽車關稅問題後，趁此勢頭，美國總統川普表示，中美貿易協議可能比預期更快達成。美股道瓊上漲 162.94 點。回頭看台指期今（26）日開盤上漲25點，來到10,876點。
美股道瓊上漲 162.94 點，或 0.61 ％，收 26970.71 點。那斯達克指數上漲 83.76 點，或 1.05％，收 8077.38 點。標普 500 指數上漲 18.27 點，或 0.62％，收 2984.87 點。費城半導體指數上漲 27.57 點，或 1.78％，收 1579.56 點。
Personal Capital首席投資長伯克（Craig Birk）表示，與最近「通烏門」之類的政壇衝擊相比，貿易的成果更加具體，對實際的影響也更為直接，但貿易情況仍存在許多不確定性。
Harris金融集團分析師寇克斯（Jamie Cox）指出，市場對中美兩國達成貿易協議更感興趣。如今美國國會陷入彈劾僵局，川普若能與中國大陸達成一項協議，刺激疲軟的全球經濟，對美國大選也會很有幫助。
截至今早8：47，台指期上漲31點，來到10,872點。