19歲女手腳長滿皰疹...看診認「天天吃魚」　醫揭原因：蛋白質太多

▲小林上個月發現自己的手掌心出現皰疹。（示意圖，非當事人／趙昭明醫師提供）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省江門市一名19歲女子小林（化名）3個月前發現手腳起了紅疹，但當時她以為只是過敏體質所引起的濕疹，因此並沒有太在意；不料2個月後，這症狀卻越來越嚴重，甚至還出現「皰疹」，讓她難受到大醫院求助。據悉，在看診過程中，她坦言自己天天吃魚，讓醫生恍然大悟，「蛋白質太多。」

綜合陸媒報導，小林本身就是過敏性體質，一直以來對蝦類都會過敏，每到冬、夏兩季，她雙腿都會出現淡紅色皮疹，但過一陣子又會自行消退。她今年6月發現自己的手腳起了紅疹，但當時卻以為只是普通的濕疹，沒想到8月6日凌晨，她發現手掌心出現皰疹，癢到非常難耐。

小林當時到附近的小醫院開了一些口服的抗過敏藥，不過症狀卻沒有好轉，反而還越來越嚴重，皰疹從雙手蔓延至雙腿，甚至有部分的皰疹已被抓破滲液。小林無奈表示，「近幾年我經常濕疹發作，可沒想到這次那麼嚴重，睡覺都睡不好，連工作都被影響到了。」

▲小林向醫生表示，自己幾乎天天吃魚。（示意圖／CFP）

據悉，小林在看診中向醫生表示，自己很愛吃魚，而且幾乎天天都吃。經診斷，江門市五邑中醫院藥學部副主任張玉娥指出，小林患上嚴重的「濕疹皮炎合併感染」，事後她也分析，「該患者本是過敏性體質，加上魚類的蛋白質較多，多種因素綜合之下，才會讓濕疹發作。」

幾日之後，透過及時地調整用藥和治療，小林手腳的皰疹已逐漸消退，瘙癢的情況減輕了許多，原先破潰滲液的患處也結痂好轉。據悉，兩週之後，小林的紅腫膿皰已全部消退。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！