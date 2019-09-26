南韓仁川再爆非洲豬瘟！　「10天內第6例」已撲殺2萬頭豬

▲首爾當局已下令撲殺2萬頭豬，預計再撲殺3萬頭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓仁川江華郡週二（24日）晚間才剛宣布確診郡內第一例非洲豬瘟，今（26日）又傳出在同地確診第二例，截至目前為止南韓全境已有6例非洲豬瘟，疫區集中在京畿道北部坡州市、漣川郡及金浦市及仁川江華郡。

根據《韓聯社》報導，農林畜產檢疫本部24日晚間7點30分宣布仁川川江華島松海面一家養豬場採樣分析結果為陽性，確定感染非洲豬瘟。該部25日下午又在江華郡一處農場發現2起可疑病例，經檢驗後其中一例為陽性，另一例呈陰性。

江華郡地點位在南韓首都首爾以西約60公里，為南韓西部三島（江華島、喬桐島、席毛島）及周邊小島組成，與已淪為疫區的漣川郡、坡州市及金浦市相連。江華郡的陷落代表儘管首爾當局全力遏止，仍抵擋不住非洲豬瘟的強勁感染能力和速度。

▲南韓非洲豬瘟疫區地圖。（圖／翻攝自Google Maps）

政府24日向全國所有養豬場下達48小時禁運令，仁川保健環境研究院也派出家畜防疫官，限制當地居民、家畜及車輛進出。農林畜產檢疫本部指出，隨著疫情發展，政府已經撲殺2萬頭豬，並排定再撲殺3萬頭豬。

南韓國家情報院24日也指出，北韓5月向國際機構通報非洲豬瘟並力，但疑因未積極採取防疫措施，疫情可能已經擴散到北韓全境，平安北道更是看不到一頭健康活豬，「幾乎可說是沒有人有肉可吃」。因北韓政府的消極，猖獗的非洲豬瘟漸漸往南蔓延，讓南韓西北邊界難以嚴防。

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