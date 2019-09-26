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揭秘北京閱兵村魔鬼訓練 男官兵帥到「撞臉明星」

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▲大陸三軍儀仗隊男官兵撞臉明星 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊男官兵撞臉明星 。（圖／記者任以芳攝）（圖／翻攝微博 黃軒）

記者任以芳／北京報導

大陸70周年國慶閱兵將在下周二（10月1日）登場，中外媒體受邀採訪位於北京郊區南口閱兵村基地，大陸維和部隊方隊第一次亮相，包含三軍儀仗隊成員，所有男女官兵精挑細選，還有人帥到「撞臉男明星」

▲大陸維和部對方隊。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸維和部對方隊。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸維和部對方隊。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸維和部對方隊。（圖／記者任以芳攝）

神秘徒步方隊首次亮相
踏進閱兵村，當天北京30多度高溫，廣場有上百列隊伍練習踢正步。首次曝光的「維和部隊」方隊，頭帶藍色貝雷帽，特別顯眼。這支神秘隊伍是大陸解放軍派駐聯合國軍力，目前有將近2500多名人，在聯合國7個維和任務區執行工作，身分神秘鮮少在媒體前曝光。

▲大陸三軍儀仗隊男官兵，帥氣長相酷似男明星黃軒。（圖／記者任以芳攝）（圖／翻攝微博 黃軒）

▲大陸三軍儀仗隊男官兵，長相酷似男明星黃軒。（圖／記者任以芳攝）（圖／翻攝微博 黃軒）

男.女官兵顏值擔當「撞臉明星」
大陸閱兵打頭陣隊伍，由三軍儀仗方隊先出場。大約一年前，軍方精挑細選男女官兵，首先身高按照「模特標準」，男生平均175~185公分，女生163~175公分。其次身家清白，門面特別重要，有眼尖記者發現，閱兵村有不少男官兵帥到可以當明星，還有人酷似大陸「當紅男演員黃軒。」
 

▲大陸三軍儀仗隊受訓日操八小時。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊受訓日操八小時。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊，男官兵受訓嚴格 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊，男官兵受訓嚴格 。（圖／記者任以芳攝）

揭秘魔鬼訓練腳磨出「血包」
官兵們顏值擔當，體力耐力也得夠硬！閱兵村男女官兵一視同仁，每周受訓五天，風吹日曬雨打，天天出班八小時。整列踢正步如何作到一直線？官兵的帽線、槍線、腿線必須一致，正步200公尺和齊步100公尺，動作不能變形，全體默契至少練上3到4個月，平均一天下來至少走3萬多步。三軍儀仗隊郭鳳通接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「半年來，不少人穿壞五到六雙軍靴，長時間走路，還有官兵腳底磨出血泡。」

面部表情也是重點，男官兵要有威武氣勢，注視前方，站立3小時不動。滿頭大汗不准擦，不少人曬出帽帶線。女官兵可稍微面帶笑容，淡妝上陣，隊員也私下透露，大家把擦防曬油當生命，有些同袍天生白皙，還是曬出健康黑。

▲大陸維和部對方隊受訓日操八小時。（圖／記者任以芳攝）。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊，維和部隊方隊受訓日操八小時。（圖／記者任以芳攝）。

太陽後裔「40秒不眨眼」
「最難的訓練，面向太陽練睜眼！」三軍儀仗隊女官兵馬雁飛表示，「受訓要求40秒鐘不能眨眼，必須不斷直視前方。」《ETtoday東森新聞雲》記者現場觀察，有人偶爾閉目休息一兩秒，幾乎所有官兵睜大眼，完成訓練。另外，女官兵跨出去出步伐也是75公分，跟男官兵要求一致。初期訓練，教官用尺測量人員間隔和踢腿高度，超出角度，整列重做。

▼大陸三軍儀仗隊女兵步伐跨出75公分 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊女兵步伐跨出75公分 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊男官兵整齊跨步。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊男官兵整齊跨步。（圖／記者任以芳攝）

大陸十一閱兵，今年有59個方梯隊和聯合軍樂團，總人數約有1萬5千人，受閱裝備580台（套），全程80分鐘。女兵方隊安排兩名女將軍擔任領隊，這是歷次閱兵首次在徒步方隊安排女將軍受閱，也是近年規模最大的一次閱兵，讓中外不少軍事迷十分期待。

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