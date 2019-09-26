警開特斯拉高速追車！車沒電「剩9公里可開」　逮嫌犯失敗

▲特斯拉Model S。（圖／翻攝自Tesla）

記者錢玉紘／綜合報導

電動車可幫助減少空氣汙染，美國有許多警察單位都將巡邏車換成電動車，但是加州一名員警上周開著特斯拉Model S巡邏時，看到歹徒展開追緝，沒想到最終因為電力不足，追捕壞人失敗。當局指出，該車輛出勤時電量有超過一半，目前電動車取代傳統巡邏車的計畫還在試驗中。

加州佛利蒙市（Fremont）的警官哈特曼（Jesse Hartman）從20日下午2點開始，駕駛著特斯拉Model S巡邏執勤，但當時車子並不是充滿電的狀態。直到晚上11點多，他看見一名可疑的嫌犯，在確認車牌之後，開啟警鈴要求對方停下，嫌犯則是開車加速逃逸，雙方在路上展開高速追逐。

哈特曼表示，過程中他發現，車子的電池只夠再開大約6英里（約9.6公里），可能隨時會沒電，只好選擇放棄追逐歹徒。幸好其他前來支援的警察以及加州高速公路巡邏隊繼續接手追逐，但最終嫌犯將車子停在聖荷西（San Jose）逃逸，目前當局已經對可疑駕駛發布重罪通緝令。

佛利蒙市警方發言人波斯奎斯（Geneva Bosques）指出，他們在今年3月購入特斯拉電動車，近期為期6個月的試驗計畫，測試電動車是否適合執法部門，並且追蹤所有的數據。他提到，目前沒有實際針對油量或是電量的規定，但基本的原則是，出勤時至少要在半滿的狀態，而本次事件中的特斯拉車輛有超過。

波斯奎斯也指出，過去試驗期間中，特斯拉電動車的表現令人滿意，超越原本的期待，性能˙和過去的巡邏車相似，這次事件並未改變他們的看法。