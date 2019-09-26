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嚴德發：遠距打擊為重層嚇阻手段　勇鷹有能力轉換成戰機

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嚴部長：遠距打擊作戰能力為重層嚇阻手段

軍聞社／記者周力行報導

國防部長嚴德發25日赴立法院業務報告，媒體詢問關於報告中遠距精準打擊能力的部分，嚴部長表示，遠距打擊能力為重層嚇阻手段之一，已列為國防機密預算。

上午在立法院外交及國防委員會，媒體詢問嚴部長業務報告中遠距精準打擊能力方面，嚴部長指出，我國防衛構想為「防衛固守，重層嚇阻」，重層嚇阻是一種反制的手段，從擊敵彼岸、殲敵海上與水際等，遠距精準打擊的能力在防衛構想中，也是我們必須做到的，至於有哪些武器裝備，列為國防的機密預算，後續需經過大院的審查，不適合說明。

媒體詢問新式高教機能否平戰轉換，嚴部長表示，新式高教機「勇鷹」號當初設計的理念，就是沿用IDF經國號戰機的設計，將來有需要時，轉換為戰機是有能力的，相關軟體與設施都已包含在設計中。

而針對海弓三型飛彈的整合，嚴部長指出，該飛彈是中科院的研發裝備，未來可能建置在新一代的海軍的巡防艦，目前測試都非常順利，預劃中科院在明年年初做海弓三的測試。

也有媒體詢問嚴部長對海軍集團結婚中同婚袍澤的看法，嚴部長說，國軍集團結婚按照相關規定辦理，此次海軍兩對同婚袍澤，基於我國是自由民主開放國家，同婚法業已立法通過，國防部為尊重立場，也希望國人給予祝福。

媒體詢問，中共十一可能有「秀肌肉」的動作，是否也要呼籲退將避免在敏感時機前往大陸，嚴部長回應，他相信國軍的退役袍澤、將領及老前輩在這方面都會有分際，他們都會與中華民國國人站在一起；中共對我們的文攻武嚇、統戰伎倆是不斷的，這方面，國軍都會有警覺。

「勇鷹」全新設計　完美呈現「國機國造」能力

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