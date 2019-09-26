姐嫉妒17歲模特兒妹太正！捅189刀謀殺...超殘忍「割耳挖眼」

▲17歲妹妹（左）被姐姐伊麗莎維塔（右）砍死。（圖／翻攝自mirror）

記者錢玉紘／綜合報導



22歲的俄羅斯女子伊麗莎維塔（Elizaveta Dubrovina）疑似因忌妒當模特兒的妹妹史蒂芬尼亞（Stefania）太漂亮，狠心捅了對方189刀殺害，還把妹妹的眼睛挖出、耳朵割下來，現在伊麗莎維塔要面臨最高25年的刑期。

這起駭人的謀殺案發生在2016年，當時伊麗莎維塔才19歲，而妹妹年僅17歲，案發地點為史蒂芬尼亞當時男友法提夫（Alexey Fateev）的公寓內。法庭文件指出，伊麗莎維塔「非常恨妹妹」，先是掐住對方，接著拿刀狂捅至少189次，包含頭部、頸部、身體、手臂和腿都有刀傷，之後還把眼睛挖出來、耳朵割下來。文件中形容其犯案手法「特別殘忍」，整個屍體幾乎全毀。



伊麗莎維塔被逮捕後，始終宣稱自己不是兇手，殺害妹妹的是法提夫。事後，法提夫多次上節目澄清自己沒有犯罪，他表示，當時他出門去買酒，回來後就發現女友全裸被摧殘的屍體，他當場抓住伊麗莎維塔並交給警方。

▲法提夫與史蒂芬尼亞。（圖／翻攝自mirror）



在一次採訪中，兩姊妹的母親奧科薩娜（Oksana Dubrovina）表示，伊麗莎維塔目前正逐漸從這起可怕事件復原，而法提夫和史蒂芬尼亞的確是男女朋友，當時史蒂芬尼亞疑似有為了工作拍裸照，引起男友的忌妒。不過檢察官調查指出，法提夫僅是事件的目擊者，並無任何謀殺嫌疑。



目前伊麗莎維塔已經被逮捕關押，並接受精神治療，若是罪名成立的話，最高要面臨25年的刑期。

聖彼得堡的秀場表演者巴爾斯基（Stas Baretsky）形容，史蒂芬尼亞是個謙虛又迷人的女孩，兩姐妹平時會一起拍照，互相擁抱，但他認為，姐姐對妹妹的確有忌妒之心，甚至有時會抄襲妹妹的髮型或唇膏顏色。

