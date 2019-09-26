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女懷孕3月遭惡狼下藥性侵！暖男友不離不棄討公道、甜蜜完婚　

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▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

▲女子遭小學同學下藥性侵。（圖／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

台中一名女子懷孕12周後，竟被惡質的小學同學下藥性侵，讓她難過到想要自殺，幸好男友及時救回，並且細心照料，更幫助女友透過司法程序討回公道，兩人最後順利結婚。而朱姓惡狼已經被判9年徒刑，民事賠償80萬元，目前仍在上訴三審中。

這起事件發生在2016年，朱男和女子是國小同學，多年不見後又連絡上，同年5月14日相約到南投縣微熱山丘遊玩，當時女子已懷有身孕，並有感情穩定即將結婚的男友，但是朱男心懷不軌，事先準備了俗稱強姦藥的「FM2」，並加進奶茶裡面請女方喝下，隨後女子產生嗜睡、昏迷、失去意識等反應，朱男便帶到摩鐵加以性侵。

隔天中午退房後，朱男將女方帶回租屋處，見對方仍然神智不清，再次起了淫念並性侵。隔天，女子徹底清醒之後，前往醫院採尿檢驗有無藥毒物反應及性侵，並立即告知男友，才發現自己被下藥性侵，難以面對男友，隔日試圖自殺，幸好被救回。

女子案發當時已懷有12周的身孕，因為害怕傷到孩子，再加上身心遭受極大打擊，相當痛苦煎熬，幸好男友始終不離不棄，更幫助她討回正義，在2016年9月兩人也如期步入禮堂結婚，之後生下健康的女兒。

該案件刑事部分，朱男已經被判9年徒刑，目前上訴三審中。被害人也提起附帶民事賠償，法官審酌被害人身心狀態，雙方財力，判決精神賠償需80萬元，而被害人已領取犯罪被害人補償28萬元，被告還要賠償52萬元，且從2017年8月就要給付年利率百分之五利息，至完全清償為止。

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