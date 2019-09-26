前總統府資政徐立德情斷第二春　女音樂家「風流往事」遭父母起底　

▲徐立德上訴二審，經法官判准離婚。(圖／記者徐士璉攝)

記者張靖榕／綜合報導

前總統府資政徐立德和小自己35歲的陳姓女音樂家，再婚姻緣僅維持2年就訴請離婚；25日二審以「兩造之婚姻發生難以回復破綻」為由，經法官判准離婚。陳女2016年被爆曾和護家盟秘書長張守一外遇產下一女，其父母不僅證實此事，還加碼爆料「陳女結過4次婚、生過3女孩。」

高齡88歲的徐立德於元配劉勤生2009年過世後第4年，被拍到和53歲的陳姓女音樂家當街親吻，並在2013年6月結婚；然而兩人婚姻僅維持2年，就在徐立德搬出住處後轉淡。兩人在2016年底終於因撕破臉而訴請離婚。

徐立德起訴理由指出，陳女在分居後與父母發生糾紛，竟多次怪罪於他，除了主動提出離婚，還因婚前私事被自己父母曝光到媒體上，開始出現自殘行為，並對他情緒勒索，再再讓他感到年老難以負擔。

一審敗訴後經徐立德上訴二審，高等法院審理法官認為2人分居初期仍有互動，但2016年8月陳女與父母發生糾紛後，開始對徐立德惡言相向，甚至嘲諷徐立德可以擺脫她很開心；同年12月媒體報導出現後，雙方更加無意維持婚姻，之後相約見面已是2017年7月，最後更只在2019年3月於醫院巧遇，可知2人婚姻發生破綻後，已沒有重修舊好的可能，因此判准離婚。

根據《自由時報》報導，《壹週刊》2016年12月時接獲爆料，指陳女10年前是護加盟秘書長張守一的小三，還曾為對方生下女兒；陳女父母毫無辯駁之意，甚至推波助瀾，「她結過4次婚，生過3女孩。」陳母事後寫信要女兒「妳別再風流了」，但3天後就被陳女趕出新北三重豪宅，之後提告女兒遺棄，但因檢方認為陳母領有老人年金，加上陳父有退休金，名下也有車，而起訴失敗。

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