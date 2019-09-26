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今起變天「有雨到10月」　北台灣「降雨熱區」曝…越晚越明顯

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

由於東方水氣移入，北台灣今天開始變天，雨勢越晚越明顯。這波水氣將持續到下週一(30日)，10月1日起水氣逐漸減少，才會回復到多雲時晴的天氣型態。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今(26)日隨著台灣東方海面的水氣逐漸移入，迎風面基隆北海岸及宜蘭將轉為有短暫陣雨的天氣，雨勢上有機會較為明顯，尤其晚上之後甚至有局部大雨發生的機率；至於北部及花東也會有局部短暫陣雨，降雨機率會高一些，而中南部則依舊是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣。

請繼續往下閱讀...

陳伊秀表示，北台灣濕涼天氣預計持續到下週二(10/1)，屆時水氣減少才會再出現多雲到晴的天氣型態。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲定量降水預報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(26)日至下週一(30日)台灣附近低層水氣增多。今日迎風面北部、東北部雲量漸增、局部短暫雨的機率愈晚愈高，北海岸、東北部及北部山區降雨較明顯；花東為多雲、偶爾也有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴、午後山區有零星短暫陣雨。

明(27)日至下週一(30日)北部、東北部有局部雨，北海岸、東北部及北部山區有較大雨勢，應注意氣象局特報！花東偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴、午後山區有零星短暫陣雨。白天北台灣及東半部氣溫稍降，中南部變化不大；早晚各地氣溫小幅回升、仍稍涼。下週二(1日)水氣逐漸減少，北台灣降雨停歇，中部山區、南台灣及花東仍有局部短暫雨。下週三(2日)各地轉乾，為晴時多雲、「秋高氣爽」的天氣，午後南部山區有零星降雨。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

另外吳德榮透露，週末菲律賓東北東方海域有熱帶擾動發展〔如果被命名，將是第18號颱風「米塔」〕。29日預測圖顯示，模擬位置略有差異，皆離台灣尚遠。5天之後兩個模式的模擬，皆因「太平洋高壓」強度偏弱，其模擬路徑大致通過琉球附近海面，轉而撲向日本。由於模式的「模擬誤差」，有隨時間擴大的特性，故仍應持續觀察最新模式的調整。

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