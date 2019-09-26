起底女聖師...從上班族到創「邪教帝國」！神秘魔力讓信徒乖乖被打

▲女聖師教唆信徒打死人。（圖／記者陳玉翻攝）

記者錢玉紘／綜合報導

台中市61歲的林姓女子成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，人稱「女聖師」，但她日前涉嫌在廣西道場教唆打人，甚至將一名方信女信徒打死，更爆出多信徒被虐待的消息。據了解，林姓女子曾是台灣省政府約聘人員，退休後接觸到宗教性質社團後，晉升為信徒口中的「女聖師」。

《但是為何信徒對「女聖師」言聽計從，乖乖受罰？《聯合報》報導，台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，在這樣封閉的環境裡面會產生「米爾格倫效應」，讓人們對掌握權威者絕對服從，林女顯然很懂如何操控，透過規章和信條，把信徒控制在道場內修練，創造封閉環境，進而達到讓信徒做出動手打人等違法行為。

林彥良曾偵辦過日月明功創辦人陳巧明涉嫌傷害致死案，他指出，一般人會覺得很奇怪，為何信徒甘願乖乖被打，但事實上，在那樣的場域裡「乖乖被打才是正常的」。「米爾格倫效應」來自1961年，耶魯大學心理學家米爾格倫（Stanley Milgram）所做的實驗，結果顯示，人類會對「權力者」產生絕對服從的心態。

另外，專案小組則透露，他們在上月21日前往南投縣國姓鄉搜索，在某處超商前逮捕外出辦事的林女，林女見到大批警力來抓人，神情毫不緊張，完全配合一切的動作，眼神沉穩、表情自然，沒有一般歹徒犯案後，想要逃避警方追緝逮捕的動作，就像是覺得自己教唆信徒打死人、虐待等事情根本「沒有錯」。

今年3月，年約20多歲的方姓女子在廣西道場因不服從林婦指示，當場被另外2名信毆打，導致內臟嚴重受損、破裂，經送醫搶救後仍宣告傷重不治。案發後林女逃回台灣，檢方掌握相關情資後，於9月12日指揮中部打擊犯罪中心前往台中大里、南投國姓道場、林婦居所搜索，除拘提包含林婦在內共8人到案外，並救出多名受虐信眾，其中傷者最年幼的僅有2歲，最年長者也已80歲。



在檢方複訊後，主嫌林婦日前已遭裁定羈押禁見，另外7人則交保候傳；另一方面，由於被害者人數較多，且其中還有多人身分待釐清，目前部分被害人已協請社會局協助安置，全案正進一步調查釐清中。

▼信徒被打到全身傷。（圖／記者陳玉翻攝）

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