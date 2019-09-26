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23歲超兇網紅橫死沙發　一群買家爭相「求入手」：接觸亡靈得好運

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▲▼23歲超兇網紅橫死沙發　一群買家爭相「求入手」：接觸亡靈得好運。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

▲奴茶娜（Thitim Bell Noraphanpiphat）死因生前為一名模特兒、網紅。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國23歲網紅正妹奴茶娜（Thitim Bell Noraphanpiphat）的死，令當地許多粉絲心碎；由於她的陰道有撕裂傷並殘留分泌物，讓警方合理懷疑遭性侵的可能，也讓家人氣憤表示，在罪證確鑿之前，即便停屍100天也願意。隨著事件發酵，這起悲劇還與靈異扯上關係，近日網上不少人爭相搶購「奴查娜陳屍的沙發」，並非悼念美人，而是相信能藉此與亡靈牽上線。

警方調閱監視器畫面發現，奴茶娜喪命當晚，全身癱軟地被一名男子從房間拖出來後進到電梯，抵達一樓後就被男子丟在大廳沙發上不省人事。警方循線找到一名小有名氣的男模，他曾在臉書上船多張奴茶娜神情迷離、口吐白沫的照片和影片，還寫下「她是我第100個老婆」。

▼奴茶娜在IG上相當活躍。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

▲▼23歲超兇網紅橫死沙發　一群買家爭相「求入手」：接觸亡靈得好運。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

▲▼ 網紅奴查娜被發現陳屍在一棟公寓大廳的沙發上。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

▲▼23歲超兇網紅橫死沙發　一群買家爭相「求入手」：接觸亡靈得好運。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

儘管檢警也驗出奴茶娜陰道有撕裂傷並殘留分泌物，也將該名男模審訊一番，仍無法驗定分泌物屬於誰的，也暫時未能釐清這起詭異死亡事件的過程。警方表示，經法醫初步驗屍，判斷奴查娜死於心律不整及急性心臟衰竭，不過依且都還須等法醫做更進一步的查驗，最終結果至少需再15天到45天後才會出爐。

奴茶娜的死吸引了一幫有求於靈異的人士，根據《中國報》引述當地媒體報導，不少人私下紛紛詢問沙發能否出售，他們並非奴茶娜的瘋狂粉絲，而是相信沙發能讓他們「和死者的亡靈接觸，以帶來好運。」

不過沙發屬於命案重要證物，需等結案後才能處理，若要賣出也須取得警方同意。加上不信「亡靈依附」的沙發主人並不打算賣掉沙發，這群買家恐怕暫時沒有更好的命運。

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