以色列推動聯合政府失敗　總理納坦雅胡獲1次機會組新內閣

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）獲得機會組聯合政府，若不成功跌下政壇，有3項貪瀆案等著他。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列大選因沒有政黨過半使新政府難產，總統李佛林（Reuven Rivlin）於當地時間25日，邀請總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及前參謀總長甘茨（Benny Gantz）會談，希望兩位對手能團結組成聯合內閣，但會談結果破局。李佛林最終決定給納坦雅胡一次機會，讓他組織新內閣。

根據CNN報導，李佛林表示，這項決定是基於看誰更有機會組成一個新政府，「目前為止，納坦雅胡的機會比較高。」他再次強調「以色列不想要再有更多的選舉」，並要求納坦雅胡及所有可能組成聯合內閣的政黨盡快達成協議。

納坦雅胡得到28天的時間組織新政府，另外還有兩週的緩衝時間，若未能在時間內達成，則再由李佛林另請他人組閣。納坦雅胡第一時間喊話要甘茨加入組成聯合政府，結果又被對方一口回絕。

以色列17日開出大選投票結果，甘茨率領的「藍白聯盟」奪下33席，納坦雅胡領導的「聯合黨」則拿下32席，雙方都未達到以色列國會共120席的過半席次。

納坦雅胡18日在演講中表示，將要建立聯合政府，「所有聯合黨的合作夥伴都想要向前邁進，建立一個強大的政府，不允許危險的反猶太主義的政府。我們將會團結，一起面對黨和國家前方的任務與難關。」

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