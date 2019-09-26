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美國會通過「香港人權與民主法案」　授權總統凍結侵害人權者資產

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▲▼香港反送中,921遊行。（圖／路透）

▲香港修例示威已持續超過3個月。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯邦眾議院、參議院外交委員會在25日接連通過「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act ），該法案要求美國總統每年向國會報告並制裁侵害香港人權人士，也要求國務卿每年交出報告，確認香港是否擁有足夠的獨立權。

美國眾議院外委會於25日上午開會，「香港人權與民主法案」為會議重點之一。委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）在開場時致詞表示，美國與香港人民站在一起，會用遠支持香港，「這是民主對抗獨裁、自由對上壓迫的戰爭」。發起法案的共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）也表示，「香港的情況有很大的變化，大家意識到應該支持香港的自由和自治，現在時間緊迫」。

隨後眾議院外交委員會通過該法案。今日通過的法案中，要求美國總統在法案通過180天內，以及未來的每年皆要列出侵害香港人權人士的清單，並且予以制裁，方法包含凍結資產、讓這些人的直系親屬無資格取得簽證、入境美國、獲得假釋或享受任何「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）相關福利等，而現有簽證也可能被撤銷。

另外，法案中也要求國務院每年向國會提出「認證」（certification），來確認香港是否擁有足夠的獨立權，並評估依據「香港基本法」，中國是否侵害香港的人民自由與法治。

史密斯在會後指出，該法案接下來將在國會兩院進行表決，總統川普簽字後生效。他特別提到，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已經承諾會加速安排投票時間，預定在10月中。

在眾院外委會通過「香港人權與民主法案」數小時後，參院的外委會也以口頭表決一致通過參院版本法案。另外，眾院外委會也通過另一項有關鄉躺的決議案，旨在承認香港與美國的雙邊關係，並譴責中國干預香港事務並支持香港人民的抗議權。

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美參議院外委會通過《台北法案》　「助台鞏固外交」盼簽FTA
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