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《台北法案》通過！　美參議院外委會「助台鞏固外交」盼簽FTA

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▲▼美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）先前曾訪台與蔡英文總統見面。（圖／記者陶本和攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦參議院外交委員會當地時間週三（25日）通過《台北法案》；主要提案人、共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）在會中指出，中國不斷威脅台灣民主自由，為此美國應該繼續和台灣站在一起，幫助台灣鞏固邦交。日前索羅門群島棄台投中時，賈德納也曾表示對於索羅門群島的決定感到失望，並推動參議院外委會亞太小組加速審議《台北法案》。

參議院外交委員會25日下午展開會議，針對多項法案、決議案進行討論，當中備受關注的便是《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act），即為《台北法案》。該案由賈德納及另外3位參議員於5月時提出。

賈德納在表決前致詞，近來索羅門群島和吉里巴斯紛紛轉向與中國建交，這樣「強力威脅」台灣民主的作為，讓美方必須站出來，否則「今日香港，明日台灣。」他指出，國會通過許多友台法案，如2018年3月生效的《台灣旅行法》，這次的《台北法案》則是提供美方多一種管道為台發聲。

委員會尚未公布通過的版本內容，根據《中央社》引述先前版本報導，美國務卿須針對行政部門採取哪些作為強化台灣外交、加強非官方關係，以180天為期，每期須向國會委員會提出報告。對於有意改變或降低對台關係的國家，法案授權國務卿能調整與該國的外交關係，含括從經濟到軍事方面的援助。法案也規範行政部門指示國際組織中的代表，以發言或投票方式，支持台灣不以主權國家的身分參與國際組織，或取得觀察員身分。

除了美、台雙方共同對外關係，賈德納也在法案中提出修正案，要求美國行政部門的目標應放在與台簽訂經濟上互惠、保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定（FTA）。修正案也通過決議。法案接下來會送至參、眾兩院審議，最後由美國總統簽署生效。

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►美多位大咖議員挺台！外委會主席：對台索斷交失望　敦促審《台北法案》

►索羅門斷交台灣　美參議員提《台北法案》：國會是時候通過了

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美參議院外委會通過《台北法案》　「助台鞏固外交」盼簽FTA
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