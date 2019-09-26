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媽曾道歉二胎難生…子宮破裂取出男嬰「臉發黑」亡！爸跪地哭：約好拍全家福

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記者許力方、陳以昇／新北報導

新北市34歲陳姓產婦住進蘆洲某婦產科診所準備生產，24日分娩過程發生子宮破裂，醫師黃煌洲緊急剖腹取出孩子，她因大量出血昏迷，嬰兒仍不治，讓李姓丈夫在殯儀館崩潰跪地哭喊「寶寶對不起」。李父慟訴，本來明年約好要拍全家福，妻子也曾在臉書挺肚自拍，期待弟弟出生，未料孩子竟出生不到半小時就成了冰冷遺體。

陳姓產婦23日住進蘆洲某婦產科診所，隔天下入進入手術房，因無力生產，嬰兒心跳異常，黃煌洲醫師決定剖腹生產，未料過程中發現子宮左側到陰道口裂開20公分傷口，取出嬰兒時臉部已經發黑，母子緊急送醫，最後嬰兒仍宣告不治，媽媽則大量出血、肺部積水昏迷，送進加護病房。

▲▼蘆洲產婦子宮破裂20公分，男嬰出生臉發黑亡。（圖／翻攝臉書）

▲▼蘆洲產婦子宮破裂20公分，男嬰出生臉發黑亡。（圖／翻攝臉書）

▲蘆洲產婦子宮破裂20公分，男嬰出生臉發黑亡。（圖／翻攝臉書）

▲▼男嬰的父親及家屬在板橋殯儀館痛哭，父親跪地哭喊：寶寶對不起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲李爸爸在殯儀館痛哭，跪地哭喊「寶寶對不起」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲婦產科診所被撒冥紙抗議。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲家屬撒冥紙抗議：亂接生害死人。（圖／記者游宗樺翻攝）

檢警會同法醫25日前往板橋殯儀館相驗男嬰遺體時，李父趕到現場，在門外情緒崩潰，當場跪地哭喊「寶寶對不起，那麼可愛的小朋友就沒了，還我一個公道啊，我的心真的很痛」！事後家人包圍診所撒冥紙，抗議「亂接生害死人」、「醫師神隱」，他慟訴，來明年預約好要拍全家福，為了第二胎，所有的床、衣服「什麼都準備好了」，媽媽也很期待迎接新生命。

其實夫妻倆非常愛小孩，自從大兒子出生，陳妻就為他開了臉書粉絲團分享育兒經，2歲的哥哥可愛模樣時常逗媽媽開心，懷第二胎後，她曾在7月時默默向肚子裡的小二寶道歉，寫到第二胎通常提早生，和第一胎差異很大，孕媽真的是隨便了！不但不注重飲食、提重物、擠壓碰撞、爬高蹲下、情緒暴怒，「媽媽是超人真的不是騙人…這樣的現實環境，二寶提前出生應該是正常的吧？光是以上隨便幾點，子宮一定提早下垂。」

8月底時，陳妻也挺著近9個月的大肚子自拍，「小兒子第一次亮相」，直呼第二胎肚子真的比較大，出門都被誤會是懷了雙胞胎，且弟弟胎動隨時都很活潑好動，相較起來，哥哥只有晚上才會好動。未料滿心期待小兒子出生，卻在分娩過程發生意外，孩子出生不到半小時就夭折。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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