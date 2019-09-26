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在家也能輕鬆上菜　OmniPork新豬肉零售包登台

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▲　OmniPork新豬肉零售包登台。（圖／業者提供）
▲OmniPork新豬肉零售包登台，在家也能料理。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

推動素食潮流成為現今環保議題中最夯的趨勢之一，JASONS MARKET PLACE攜手Green Monday，獨家搶先引進「OmniPork新豬肉」零售包，無論是外出或在家用餐，都可以吃到全新的素食菜色。新豬肉與真的豬肉相比，其飽和脂肪比豬肉低82%、熱量低61%，卻能提供更充足的膳食纖維。

Green Monday秉持著「人類、動物、地球三者共贏」的理念，由旗下食品科研公司Right Treat研發出OmniPork新豬肉，獨有的純素蛋白質配方主要來自豌豆、非基改大豆、香菇和米，100%純植物製、零膽固醇、低脂肪、低熱量，且無抗生素、無激素、零殘忍。

突破傳統對於素食的框架，OmniPork新豬肉不僅口感、風味、黏度皆與豬肉相似，菜色烹調應用上也相當多元，無論是蒸、炒、煮、炸都能輕鬆上菜。台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽即表示，OmniPork新豬肉除了中菜之外，在各國菜色的應用上皆能發揮自如，像是新豬肉滷肉飯美味不減、健康滿分。

為慶祝OmniPork新豬肉登台，JASONS推出嚐鮮價第二件75折的優惠，並於店內舉辦免費試吃活動，凡於試吃活動期間購買兩包即贈送OmniPork新豬肉食譜；購買四包則再加贈保溫袋，邀請消費者感受不一樣的美味素食。活動時間自2019年9月28日至9月29日，上午11點至晚上7點，於台北101店與大葉店舉行；10月5日至10月6日，上午11點至晚上7點，於台北101店、大葉店、美麗華店舉行。

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