影／普悠瑪尤振仲崩潰爆哭「連呼吸都痛」　怒控台鐵惡意欺騙

▲尤振仲記者會崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪去年10月21日在宜蘭出軌翻覆，造成18人罹難、267人輕重傷，司機員尤振仲案26日在律師陪同下，親自出面說明案情並回應外界問題。其中，尤振仲在回憶一年來的療傷過程，他突悲從中來哽咽爆哭「那種痛是連呼吸都會痛」。

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尤振仲說，事發之後就是一直哭，會覺得說為什麼走得不是我，一年來幾乎就是不是哭就是睡，可能是服藥的關係。只要每次想到就會非常難過，那種痛是連呼吸都會痛，他今天就是很怕記者問這樣的問題，那是椎心之痛。

▲普悠瑪案司機尤振仲首度出面，親自說明當時案發狀況跟外界疑點。（圖／記者林敬旻攝）

至於回顧事發當時，尤振仲表示，在錄音檔的紀錄，跟他的記憶跟認知上是有落差的，他也質疑台鐵給出的音檔紀錄，編修改的日期也不一樣，也隔了4個半月才公布。他強調，在當時檢查員要重新升降弓的時候，依照標準程序關閉ATP，就有請檢查員轉報調度員。他控訴，宜蘭地檢署第一時間就是有罪推定，再來台鐵第一時間惡意欺騙，行政院調查小組也刻意隱瞞事實、避重就輕。對此，他說有句話大概可以形容，這就是身為基層的悲哀，「有事鍾無艷，無事夏迎春」，普悠瑪案如此，私菸案也是如此。

對於運安會要補強普悠瑪調查報告，尤振仲指出，今天說要重新調查跟補強，但給出去的資料是誰給的？從這些給出去的資料，還會有什麼新的發現？他說，「假的資料、假的證據能做出真實的報告嗎？」，到今天他自己也不知道真相是什麼，而他其實是最接近事實的人，結果他要求調查的東西、對他有利的證據跟資料，不是不見了，就是撞壞了，他還能說什麼？

由於被起訴，下周將開庭，對此，尤振仲說，他坦然面對起訴，從去年10/21普悠瑪事件發生後，自己就是鬼門關走一遭，那是心裡永遠的痛，深深烙印在內心裡，一輩子都無法忘記，覺得自己好像死了一回，也突然理解到遇到問題首先就是面對，面對完就是要接受並處理，終究是要放下。

▲普悠瑪事故案司機尤振仲曾去罹難者靈堂下跪致歉。（圖／東森新聞）