「死的要討、活著的要往前走」　普悠瑪董小羚挺尤振仲：堅持台鐵給真相

▲台鐵司機員尤振仲首度出面談普悠瑪事故，罹難家屬董家大姐董小羚發言控台鐵姿態高。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪翻覆事故發生將近一年，司機員尤振仲案26日在律師陪同下，親自出面說明事發經過並回應外界疑點。罹難者家屬董家大姐董小羚出席記者會表示，她在尤先生跪在靈堂跟她道歉時，就已選擇原諒司機，因為台鐵給了他一輛故障車，要司機怎麼為安全？她也痛批台鐵時間越久、姿態擺得更高，「最好快點搓搓掉、錢領一領」，但她偏不，堅持一定要討到真相，因為她家死的要討、傷的要顧、活著的要往前走。

董小羚在記者會中指出，去年10/21普悠瑪事故，她家罹難人數最多，但在去年10/31聯合公祭，尤先生跪在她面前跟她道歉時，她已經選擇原諒司機、沒有怪他，她說，但她不是聖人、也不夠偉大，想要的只是一個真相。

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「當下台鐵給了尤振仲一輛故障車，他要怎麼為安全把關？」董小羚說，尤振仲壓力大我們一樣，他不好過，我們也不好受，不過她不曉得得是，她選擇原諒司機，卻變成包庇背後台鐵更大的共犯結構。

▲普悠瑪司機尤振仲首度出面談案發經過，罹難者家屬董家代表、台鐵產業工會都出席發言。（圖／記者林敬旻攝）

董小羚指控，檢察官對這些息息相關的人，是重重拿起輕輕放下，誠如尤先生所說，台鐵就是在欺騙、掩蓋真相，調查終結以後，她有仔細看過宜蘭地檢署起訴書內容，發現那些沒被起訴的人，事實上跟這次事件都有息息相關且脫離不了的關係，「真的不懂，一台車300多乘客，結果最後只有3個人有事？」

她說，假設當天司機員有勇氣停車，證明車子真的有問題，最後台鐵要記過的還是他；如果司機員當時停車了，最後檢查車子沒問題，被罰的還是開車的人，她不知道這是台鐵什麼樣的規則，錯與沒錯罰的都是司機都是基層，這很奇怪。

而且，她看了通聯紀錄，司機一路求援求救，但為什麼調度員都不讓事故車停下，硬是要開到花蓮？她也說，就如尤先生講的，飛機墜毀了，黑盒子都還能解讀，為什麼火車沒有爆炸只是翻覆，黑盒子卻能夠撞壞？且這些重要的證據資料，台鐵都找不到。

▲董小玲控訴台鐵，時間越久，姿態擺得更高，一副「最好快搓搓掉，錢趕快領一領，大家就沒事了」的態度。（圖／記者林敬旻攝）

普悠瑪事故將屆一年，董小羚說，這一年讓她感覺到，時間越久，台鐵姿態擺得更高、更沒有誠意來面對這問題，「最好快搓搓掉，錢趕快領一領，大家就沒事了」。她強調，她偏不！她就是要找原因、找真相，因為她家死的要討、傷的要顧、活著的要往前走，這又不是伊拉克戰爭，炸彈剛好掉到她家屋頂，居然一次死了8個、殘了3個，台鐵處理事情的態度，令她感到不齒。

董小羚表示，之所以坐在這裡，不是說司機沒責任，因為司機員一定有責任，絕對有！但她不認同宜蘭檢調所說的，司機責任這麼大、要扛得這麼高，很高興今天尤振仲願意站出來跟社會大眾做交代。

董小羚也說，台鐵本來要為普悠瑪辦追思會，但她強烈抗議，因為她家的人又不是為國捐軀，也不是什麼英勇戰死，不需要讓人追思。她強調，台鐵有錢、有閒，應該要把錢花在安全上，怎麼是拿來辦一場盛大的追思會？還要叫她去現場代表家屬發言，台鐵還說要辦的盛大溫馨，但她不知道從哪裡開始要跟他們溫馨，感覺只是在傷口上撒鹽，她不願意參加殺人兇手辦的任何活動。

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