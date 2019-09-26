「挖石油誰說的？」韓國瑜：高市府沒能力開採是常識

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日在市議會開議前，先行拜會各黨團。民進黨團書記長林智鴻接待之虞，也針對前兩天「挖石油誰說的」一事，當場追問市長是不是短暫失憶？韓國瑜平心靜氣回應，「挖石油是中央政策，高市府沒能力開採石油，這是常識問題。」

韓國瑜25日拜會民進黨團，總召韓賜村、書記長林智鴻代表接待，還準備水果及飲料，氣氛平和。隨後，韓賜村率先提問，有許多議員關心韓國瑜能否如期接受質詢，因為總統大選剩沒幾個月，這段時間該怎麼來議會備詢？

韓國瑜尷尬回應，如果要請假，一定會跟總召與黨團報告。林智鴻聽完則表示，市長的說法很像是為請假預留伏筆，是不是一定會請假？韓再回應，「好…我們一定會全力配合，民進黨團的要求，市府單位也會全力配合。」

▲韓國瑜聆聽提問，表情顯得有些嚴肅。（圖／記者洪靖宜攝）

林智鴻追問，前兩天民進黨市議員高閔琳提問「挖石油的預算到底編在哪裡」，結果市長反問「挖石油是誰講的」，他好奇市長「當下是不是短暫失憶？還是認為不是自己講的話？」

韓國瑜回答，挖石油是中央政策，當時他每天都在想高雄財政困難如何解決，想到太平島屬於高雄，才說如果開採不要忘了高雄。但這件事有幾個前提，首先是挖石油要中央、行政院同意，其次是周邊國家談判有共識，甚至一起開採。

韓國瑜重申，中油在民國100年、102年兩度探勘，「高雄市政府沒有能力去開採石油，這是個常識問題，不是知識問題，市府沒那個能力資金設備。」

▲韓國瑜拜會民進黨團，氣氛平和。（圖／記者洪靖宜攝）

林智鴻再追問，「所以挖石油是不是你講的？」韓國瑜也重複回答，「我有幾個前提，不是高雄市府來開採石油，這點很重要。」

語畢，韓國瑜品嚐起綠營事先準備好的芭樂、飲料，還拉著一旁的副市長葉匡時一起吃，笑說「要快點吃，不然敬酒不吃，會吃罰酒」，氣氛頓時和緩許多。

不過，中油發新聞稿回應，民國70年曾探勘鑽井，但沒發現油氣，加上102年10月登太平島宣示主權及地質調查後，考慮到周邊海域涉及主權爭議，所以自103年至今都未編列探勘預算，明年也不會編列。

▲南沙太平島位置圖。（圖／資料照）

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