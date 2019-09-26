▲超兇深V海軍正妹爆紅！IG照美曝光…追蹤激增50倍，她苦笑：「私訊爆啦。」（圖／翻攝自YouTube／黑男邱比特）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅黑男專門在街上尋找正妹與帥哥配對，他日前推出了一支新的影片引起觀眾熱烈討論，原來是他在東區街頭找到一位身穿白色雪紡洋裝，胸前開深V、性感內衣露出大半截，加上一頭烏黑長髮的性感時髦女孩，而且對方還是一位職業軍人。影片曝光後也讓她立刻爆紅，IG追蹤人數從200多人暴增至1萬人。

黑男17日在Youtube頻道推出最新影片，影片中他與女主持人露西找到了一名擁有烏黑長髮、性感身材的時髦女孩趙芸，對方穿著一身白色雪紡洋裝，胸前開深V露出性感內衣，大方秀出自己D罩杯展現魅力，讓露西都忍不住詢問能不能碰一下，碰觸後還狂讚「真的觸感非常的好。」

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▲趙芸IG的追蹤人數從200多人暴增至1萬多人。（圖／翻攝自IG／huabeatrice）

影片分享後也立刻在網路暴紅，特別是趙芸職業軍人的身分，讓許多網友狂喊「意圖使人簽下去」，其他人也說「怎麼都沒看過那麼漂亮的學姊」、「沒看過這麼正又這麼辣的職業軍人」、「娜美與羅賓的綜合體吧」、「國防部派出來招募兵源的嗎」、「身材真的太好了。」

而且趙芸還大方在影片中公開自己的IG帳號，許多網友看了這一集影片後紛紛按下追蹤，使得她的追蹤人數從200多人暴增至1萬多人，她的IG私訊也因此被陌生訊息塞爆，她日前發了現實動態表示，「訊息真的爆得太離譜，我沒有辦法回覆」，隨後她也暫時將IG關閉了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。