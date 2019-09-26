台日韓100名藝人公益棒球賽青埔舉行　只要3張發票可換門票

▲2019亞洲盃台灣、韓國、日本演藝明星棒球公益經典賽，即將在桃園舉行。（圖／市府舉行）

記者楊淑媛／桃園報導

由熱愛棒球的明星藝人所組成的臺灣閃亮之星棒球聯隊，多年來一直為公益活動而努力，2019年邀請韓國HAN STAR明星棒球聯隊及日本MCIP演藝棒球聯隊，11月15至17日在桃園國際棒球場，舉辦首屆亞洲盃演藝明星棒球公益經典賽，市民只要憑9月至11月有效發票3張，即可換得入場門票1張，65歲以上及12歲以下民眾可以免費進場。

▲▼鄭文燦指出，2019亞洲盃台灣、韓國、日本演藝明星棒球公益經典賽，市民只要憑9月至11月有效發票3張，即可換得入場門票1張。（圖／市府舉行）

2019亞洲盃台灣、韓國、日本演藝明星棒球公益經典賽，25日於桃園市政府體育局舉辦啟動說明會。市長鄭文燦表示，臺灣閃亮之星棒球聯隊，今年邀請韓國HAN STAR明星棒球聯隊及日本MCIP演藝棒球聯隊共同協辦，11月15至17日在桃園國際棒球場，舉辦首屆亞洲盃演藝明星棒球公益經典賽，屆時將有來自三個國家超過100多位明星藝人齊聚桃園為公益開打。

鄭文燦說明，市民只要憑9月至11月有效發票3張，即可換得入場門票1張，65歲以上及12歲以下民眾可以免費進場。所有募得發票、經費及物資，扣除活動開銷，將全數捐給台灣向陽關懷協會及BiG行動夢想家基金會，作為照顧及安置失智老人與扶幼計畫中心籌備運用，讓失智老人與缺乏妥善照顧的孩童，能夠獲得實質的照顧，歡迎大家一起來看棒球做公益。

▲台灣閃亮之星棒球聯隊由熱愛棒球的明星藝人所組成。（圖／市府舉行）

包括市議員林俐玲、陳美梅、蘇家明、市府體育局長莊佳佳、桃園區長陳玉明、藝人澎恰恰、許效舜、董事長樂團、BiG行動夢想家基金會董事長韓佳宏、台灣向陽關懷協會理事長談詩玲、芙瑞納公司董事長龐一華、資深媒體人許聖梅等均一同出席活動。