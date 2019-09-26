　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台日韓100名藝人公益棒球賽青埔舉行　只要3張發票可換門票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲看台日韓100名藝人公益棒球賽，只要3張發票可換門票。（圖／市府舉行）

▲2019亞洲盃台灣、韓國、日本演藝明星棒球公益經典賽，即將在桃園舉行。（圖／市府舉行）

記者楊淑媛／桃園報導

由熱愛棒球的明星藝人所組成的臺灣閃亮之星棒球聯隊，多年來一直為公益活動而努力，2019年邀請韓國HAN STAR明星棒球聯隊及日本MCIP演藝棒球聯隊，11月15至17日在桃園國際棒球場，舉辦首屆亞洲盃演藝明星棒球公益經典賽，市民只要憑9月至11月有效發票3張，即可換得入場門票1張，65歲以上及12歲以下民眾可以免費進場。

▲看台日韓100名藝人公益棒球賽，只要3張發票可換門票。（圖／市府舉行）

▲▼鄭文燦指出，2019亞洲盃台灣、韓國、日本演藝明星棒球公益經典賽，市民只要憑9月至11月有效發票3張，即可換得入場門票1張。（圖／市府舉行）

▲看台日韓100名藝人公益棒球賽，只要3張發票可換門票。（圖／市府舉行）

2019亞洲盃台灣、韓國、日本演藝明星棒球公益經典賽，25日於桃園市政府體育局舉辦啟動說明會。市長鄭文燦表示，臺灣閃亮之星棒球聯隊，今年邀請韓國HAN STAR明星棒球聯隊及日本MCIP演藝棒球聯隊共同協辦，11月15至17日在桃園國際棒球場，舉辦首屆亞洲盃演藝明星棒球公益經典賽，屆時將有來自三個國家超過100多位明星藝人齊聚桃園為公益開打。

▲看台日韓100名藝人公益棒球賽，只要3張發票可換門票。（圖／市府舉行）

鄭文燦說明，市民只要憑9月至11月有效發票3張，即可換得入場門票1張，65歲以上及12歲以下民眾可以免費進場。所有募得發票、經費及物資，扣除活動開銷，將全數捐給台灣向陽關懷協會及BiG行動夢想家基金會，作為照顧及安置失智老人與扶幼計畫中心籌備運用，讓失智老人與缺乏妥善照顧的孩童，能夠獲得實質的照顧，歡迎大家一起來看棒球做公益。

▲看台日韓100名藝人公益棒球賽，只要3張發票可換門票。（圖／市府舉行）

▲台灣閃亮之星棒球聯隊由熱愛棒球的明星藝人所組成。（圖／市府舉行）

包括市議員林俐玲、陳美梅、蘇家明、市府體育局長莊佳佳、桃園區長陳玉明、藝人澎恰恰、許效舜、董事長樂團、BiG行動夢想家基金會董事長韓佳宏、台灣向陽關懷協會理事長談詩玲、芙瑞納公司董事長龐一華、資深媒體人許聖梅等均一同出席活動。

ET快訊
白宮公布「烏克蘭門」電話紀錄文本　川普誘勸調查拜登
京華城「最後營業日曝光」！電子禮券將提供兌現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台日韓100名藝人公益棒球賽青埔舉行　只要3張發票可換門票

國慶晚會首度移師桃園青埔　9/26各區所開放9,000民眾索票

老婦搭錯車認不出回家路　警照顧查出身分助返家

楊敏盛臉書透露將卸任桃市黨部主委　接任人選受關注

台灣好行光林我嘉線　體驗林業歷史強化交通安全

嘉市府推高齡友善　東川花甲食堂揭牌服務

科技新樂園教育推廣計畫開跑　五大生活科技任你玩

嘉市府拚觀光搶食見習大餅　攜手高中職校迎日生

教師節前夕　新竹市表揚366位優秀教師

嘉縣警勇擒要犯　議長張明達親赴縣警局頒贈加菜金

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

忙內on Top！泰民偷溜進Key家　 穿他衣服還爆料：房間非常髒

台日韓100名藝人公益棒球賽青埔舉行　只要3張發票可換門票

國慶晚會首度移師桃園青埔　9/26各區所開放9,000民眾索票

老婦搭錯車認不出回家路　警照顧查出身分助返家

楊敏盛臉書透露將卸任桃市黨部主委　接任人選受關注

台灣好行光林我嘉線　體驗林業歷史強化交通安全

嘉市府推高齡友善　東川花甲食堂揭牌服務

科技新樂園教育推廣計畫開跑　五大生活科技任你玩

嘉市府拚觀光搶食見習大餅　攜手高中職校迎日生

教師節前夕　新竹市表揚366位優秀教師

嘉縣警勇擒要犯　議長張明達親赴縣警局頒贈加菜金

美日達成貿易協議「農產關稅恢復TPP水準」　川普安倍簽署共同聲明

在家也能輕鬆上菜　OmniPork新豬肉零售包登台

台日韓100名藝人公益棒球賽青埔舉行　只要3張發票可換門票

「娶老婆後」住家大變身！狗腿人夫曬光明對比照　4千人讚嘆：這妻子命不好

SEVENTEEN珉奎「舞台發生意外」　敬業忍到最後一秒⋯彎腰乾嘔、狂咳

建交70周年「邊境維安升級」　韓聯社：金正恩可能訪問中國

逼杜琪峯辭金馬評審團主席！　黑幕曝光…一辭職馬上拿到「龍標」

《世界欠我一個初戀》霸道總裁幫女員工揉腳超甜！搓到一半…手出現白色屑屑

機車坐墊貼「圖釘海」防浪貓！愛貓人PO網怒罵：太誇張了　網分2派戰翻

好不想上班！3星座天生老闆命…第2名熱愛自由「容易發大財」

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

地方熱門新聞

100名藝人為公益開打　3張發..

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

上市公司副總退休　利用雲端大數..

台大男921衝回南投！返校精神..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

國民黨桃市黨部主委　傳將易人

國慶晚會首度移師桃園　開放索票

超人氣戲劇夯追劇專車朝聖去

嘉縣警局表揚苦民所苦績優員警

鑰匙沒拔車門遭反鎖　警找幫手神..

彰化再傳送肉粽！當地「2宮廟合..

總統行程發米　蔡育輝批南市府行..

更多熱門

相關新聞

青埔33層豪宅　面積5288坪大到可造鎮！

中悅建設日前預告，將會在桃園青埔蓋「33層的鋼骨豪宅建案」，突破目前青埔最多樓層紀錄，也有望成為全中壢樓層數最多的大樓，而且光是最大戶數就有300坪。一名網友表示，「青埔過去被一些人戲稱野狗比人多」，如今建設一個個發展起來，建案也有比高趨勢，現在是否就是進場的好時機？

青埔屋主笑了！　轉手賺1850萬元原因曝光

「夢想建商」郊區案考慮嗎　曝桃園1地方更好

桃園會展中心　統包工程招標　

今夏最強轟趴！青埔超嗨

關鍵字：

臺灣閃亮之星棒球聯隊青埔發票換門票

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

人妻毆死小三　水泥封屍藏家5年

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆家教

隧道限高4.6m　曳引車強闖恐賠百萬

全聯買咖哩喜中千萬發票！幸運兒獎落彰化門市

子宮破裂男嬰亡！家屬撒冥紙…醫淚崩

韓國瑜恐怖　林濁水：藍含淚投蔡

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面