2019國慶5000名僑胞受邀回台　規劃參訪144條環台路線

▲僑委會委員長吳新興表示，今年約有2,500位僑胞應邀出席晚會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年國慶晚會首度移師桃園，10月9日將在青埔高鐵站前舉行，僑委會委員長吳新興25日表示，今年將有5,000多名僑胞返國參加國慶，其中約有2,500名僑胞應邀出席晚會，他們特別放下手邊工作，排除萬難返回台灣參加國慶盛會，僑委會也規劃144條環遊台灣路線迎接，其中41條參訪路線就在桃園，以促進桃園觀光產業發展。

吳新興說，安排僑胞回台灣參加國慶活動，除了有國慶晚會精彩的節目演出，還有第二天的國慶大會，另外，國慶活動結束後，僑委會會安排僑胞到全台各地觀光參訪，規劃144條環遊台灣路線，涵蓋北中南東及離島地區，其中41條參訪路線就在桃園，希望促進桃園觀光產業發展。

還有，國慶活動期間為迎接僑胞，有600多家商店推出特惠活動，相信可促進國內市場消費。市府民政局副局長張世威表示，「攜手世界‧台灣耀飛」國慶晚會將於10月9日17時30分在桃園高鐵站前廣場舉辦，將透過三立電視台及中華電信MOD現場轉播，另外也有9000個位子，開放免費索票入場，自9月26日10時起，於桃園市各區公所憑身分證明索票，每人索取2張，送完為止；10月9日17時起憑票入場（請於18時30分前完成入場），20時後開放自由入場。

今年國慶晚會卡司包括：創作小天王畢書盡、嘻哈創作天團玖壹壹、全運會活動大使鼓鼓、知名客家樂團吉那罐子、知名原住民樂團扶桑花樂團、金曲歌王許富凱、金曲歌后曹雅雯、寶島歌王謝雷、甜美歌后張琪，台語金曲歌后黃妃、越南孫翠鳳之稱的阮安妮、桃園市立國樂團、無雙樂團、敦青舞蹈團、僑胞合唱團等。