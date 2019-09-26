　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2019國慶5000名僑胞受邀回台　規劃參訪144條環台路線

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019國慶晚會僑委會規劃144條環遊台灣路線迎僑胞

▲僑委會委員長吳新興表示，今年約有2,500位僑胞應邀出席晚會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年國慶晚會首度移師桃園，10月9日將在青埔高鐵站前舉行，僑委會委員長吳新興25日表示，今年將有5,000多名僑胞返國參加國慶，其中約有2,500名僑胞應邀出席晚會，他們特別放下手邊工作，排除萬難返回台灣參加國慶盛會，僑委會也規劃144條環遊台灣路線迎接，其中41條參訪路線就在桃園，以促進桃園觀光產業發展。

吳新興說，安排僑胞回台灣參加國慶活動，除了有國慶晚會精彩的節目演出，還有第二天的國慶大會，另外，國慶活動結束後，僑委會會安排僑胞到全台各地觀光參訪，規劃144條環遊台灣路線，涵蓋北中南東及離島地區，其中41條參訪路線就在桃園，希望促進桃園觀光產業發展。

還有，國慶活動期間為迎接僑胞，有600多家商店推出特惠活動，相信可促進國內市場消費。市府民政局副局長張世威表示，「攜手世界‧台灣耀飛」國慶晚會將於10月9日17時30分在桃園高鐵站前廣場舉辦，將透過三立電視台及中華電信MOD現場轉播，另外也有9000個位子，開放免費索票入場，自9月26日10時起，於桃園市各區公所憑身分證明索票，每人索取2張，送完為止；10月9日17時起憑票入場（請於18時30分前完成入場），20時後開放自由入場。

今年國慶晚會卡司包括：創作小天王畢書盡、嘻哈創作天團玖壹壹、全運會活動大使鼓鼓、知名客家樂團吉那罐子、知名原住民樂團扶桑花樂團、金曲歌王許富凱、金曲歌后曹雅雯、寶島歌王謝雷、甜美歌后張琪，台語金曲歌后黃妃、越南孫翠鳳之稱的阮安妮、桃園市立國樂團、無雙樂團、敦青舞蹈團、僑胞合唱團等。

ET快訊
白宮公布「烏克蘭門」電話紀錄文本　川普誘勸調查拜登
京華城「最後營業日曝光」！電子禮券將提供兌現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019國慶5000名僑胞受邀回台　規劃參訪144條環台路線

台日韓100名藝人公益棒球賽青埔舉行　只要3張發票可換門票

國慶晚會首度移師桃園青埔　9/26各區所開放9,000民眾索票

老婦搭錯車認不出回家路　警照顧查出身分助返家

楊敏盛臉書透露將卸任桃市黨部主委　接任人選受關注

台灣好行光林我嘉線　體驗林業歷史強化交通安全

嘉市府推高齡友善　東川花甲食堂揭牌服務

科技新樂園教育推廣計畫開跑　五大生活科技任你玩

嘉市府拚觀光搶食見習大餅　攜手高中職校迎日生

教師節前夕　新竹市表揚366位優秀教師

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

2019國慶5000名僑胞受邀回台　規劃參訪144條環台路線

台日韓100名藝人公益棒球賽青埔舉行　只要3張發票可換門票

國慶晚會首度移師桃園青埔　9/26各區所開放9,000民眾索票

老婦搭錯車認不出回家路　警照顧查出身分助返家

楊敏盛臉書透露將卸任桃市黨部主委　接任人選受關注

台灣好行光林我嘉線　體驗林業歷史強化交通安全

嘉市府推高齡友善　東川花甲食堂揭牌服務

科技新樂園教育推廣計畫開跑　五大生活科技任你玩

嘉市府拚觀光搶食見習大餅　攜手高中職校迎日生

教師節前夕　新竹市表揚366位優秀教師

借錢苦籌34K繳罰金！高雄87歲嬤監獄苦等「吸毒子」　她暴怒狂罵被讚翻

2019國慶5000名僑胞受邀回台　規劃參訪144條環台路線

畫畫鼠王4ni？用腳畫出超驚人作品　網瘋出價：必須收藏！

機長鷹眼看見跑道有小可愛　停飛2分鐘…乘客得知真相暖心笑了

壓泡麵超困擾！他PO出「免洗筷」隱藏功能　網傻：你是天才嗎！！

媽曾道歉二胎難生…子宮破裂取出男嬰「臉發黑」亡！爸跪地哭：約好拍全家福

王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了

環保「檢舉達人」7個月狂賺67萬　月領9.6萬打敗一般上班族

美日達成貿易協議「農產關稅恢復TPP水準」　川普安倍簽署共同聲明

在家也能輕鬆上菜　OmniPork新豬肉零售包登台

目睹紫色絲襪裸屍！女友慘遭「極端凌虐」後扔樹林　網邪笑：案情不單純～

地方熱門新聞

100名藝人為公益開打　3張發..

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

上市公司副總退休　利用雲端大數..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

國民黨桃市黨部主委　傳將易人

台大男921衝回南投！返校精神..

國慶晚會首度移師桃園　開放索票

嘉縣警局表揚苦民所苦績優員警

老婦搭錯車不敢下車　警助其返家

鑰匙沒拔車門遭反鎖　警找幫手神..

超人氣戲劇夯追劇專車朝聖去

台東2學生網路互嗆　約出單挑

更多熱門

相關新聞

國慶晚會首度移師桃園　開放索票

2019年國慶晚會首度移師桃園，地點在青埔高鐵站前舉行。市長鄭文燦25日指出，今年國慶晚會主題為「攜手世界‧台灣耀飛」，桃園不僅是國境入口、交通便捷，桃園升格後，更是發展迅速，展現台灣不斷躍升、蛻變的力量，也傳遞出台灣走向世界的精神；國慶晚會在26日開放民眾持身份証索票，每人限索2張，9000張入場票送完為止。

重大建設陸續進駐　青埔成桃園明珠

桃園青埔新地標　會展中心招標

機捷A17站週邊　推動原民園區三大建設

桃園青埔週邊　資源回收廠大火

關鍵字：

2019國慶晚會僑委會環遊台灣桃園青埔

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

人妻毆死小三　水泥封屍藏家5年

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆家教

全聯買咖哩喜中千萬發票！幸運兒獎落彰化門市

隧道限高4.6m　曳引車強闖恐賠百萬

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面