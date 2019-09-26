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王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了

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▲▼王金平聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭幕僚蔡沁瑜日前默認，除了王金平，還有一人拒簽連署聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨日前為了避免藍營2020大選分裂，31位大老連署登報，呼籲鴻海創辦人郭台銘團結一致。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜19日上政論節目爆料，當時有2人拒簽這份連署，默認其中一人就是前立法院長王金平。如今名嘴黃創夏加碼爆料，曝光另一個拒簽的人正是國民黨前副主席詹啟賢。

黃創夏23日上政論節目《關鍵時刻》表示，自從趙少康爆料有人拿錢後，郭台銘雖沒多說話，但國民黨人人自危、個個猜疑，天天追著郭辦問，最終只確定馬英九、吳敦義跟朱立倫3人沒有拿錢。

▲▼王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

▲黃創夏指出，郭台銘不是因為連署聲明退黨，而是看到名單才更生氣。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

黃創夏說，剩下的人也不是全部都有拿錢，因為有些人不需要，而拿的人也不一定是在這次選舉拿，而是以前，「有些人在十萬火急、緊急調度的時候，郭台銘二話不說就給了，他們就把郭台銘當作第二預備金。」

黃創夏指出，郭台銘退黨後，很多人以為導火線是31位大老刊登的聲明，「其實不是，他是看到這些名單才更生氣。」他爆料，郭台銘早在連署刊登前就知情，像是王金平、詹啟賢及前國民黨主席洪秀柱這些人，事先都告訴郭台銘「我不會簽」，最後也果真沒出現在名單上。

▲▼王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

▲黃創夏說，消息曝光後，國民黨內部壓力非常大，部分立委也岌岌可危。（圖／翻攝自《關鍵時刻》）

黃創夏透露，事後有些人向郭台銘道歉「請你包涵」，強調是礙於情勢身不由己，所以不得不簽，這些郭台銘也都諒解。但有一群人在郭台銘面前直呼「這真是太過分了，沒有人性，絕對不簽！」罵了一大堆，結果郭台銘第二天一看，這些人的名字就出現在名單上。

黃創夏說，現在趙少康講了這些話，就是「讓子彈飛」，到底誰拿了錢？誰又有這些錢？這些猜疑會讓整個國民黨人人自危，甚至還有好幾個立委危險了，壓力變得非常大，「因為很多選民都會說，原來你們國民黨這麼有錢，那你今年幹嘛要給我募款！」

國民黨黨主席參選人政見發表會。詹啟賢（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨前副主席詹啟賢（圖／記者季相儒攝）

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