　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文上任3年半丟7邦交國　馬英九：我8年只失去甘比亞

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼馬英九在東吳大學演講。（圖／東吳大學提供）

記者袁茵／台北報導

前總統馬英九演講緊跟時事腳步，原本在東吳大學打算講「關心慰安婦的時代意義」，有鑑於近日邦交國的流失，臨時更換主題，25日以「如何因應當前的外交危機」為題，大方分享他的外交經驗和成果。針對總統蔡英文上任3年半，一共斷了7個邦交國，馬英九表示，自己執政8年僅失去一個甘比亞，原因就在於蔡政府破壞了「九二共識」。

最近台灣外交氣候起變化，5天之內，太平洋友邦索羅門群島、吉里巴斯兩國內先後與台灣斷交。馬英九說，邦交國總數從22國降為15國，創下中華民國史上來最低！蔡英文執政3年多，已經丟了7國，超過前總統陳水扁8年失去6國的紀錄。雖然這次斷交，美國副總統和國務卿都有從中協調，但終究徒勞無功，這基本原因在於蔡政府破壞了「九二共識」所建立的兩岸互信；而自己執政8年期間，僅失去了一個甘比亞。

▲▼馬英九在東吳大學演講。（圖／東吳大學提供）

馬英九提及，他任期間內也遭受中共打壓，但堅持以「和陸，友日，親美」做為外交的基調，使得邦交國擁有與兩岸一同打交道的空間，並且一中原則並非如是鐵板一塊，像大陸的邦交國當中，不少對「中共對台灣有主權」存有模糊的態度，以跟大陸簽公報的143個國家為例，有58國承認中共擁有台灣主權、但也有56國沉默，以及29國採取模糊的態度。

馬英九在東吳大學2個小時的演講，和學生互動十分熱絡、絕無冷場。關於未來的外交政策，馬英九表示，與美國、澳洲等國討論用處不大，台灣必須自己摸索出來道路，進行「活路外交」，成為和平的締造者。

馬英九舉例，例如中華民國曾派農業技術團，曾到近日斷交的索羅門群島教當地居民種稻子，有效解決了當地飢餓的問題，甚至還有多餘的糧食可以賣給紐西蘭。索羅門群島在1998年到2003年期間發生內亂，中華民國並沒有像其他國家那樣撤離大使館，對邦交國不離不棄，這一份情誼確實被邦交國所重視！在活絡外交上，台灣還能扮演人道援助提供者、文化交流推動者、新科技愈商機創造者，和中華文化領航者的角色，加強對國際社會的重要性。

超越藍綠，就靠她了

▲▼馬英九在東吳大學演講。（圖／東吳大學提供）

ET快訊
快訊／尤振仲1699字還原普悠瑪翻車　哽咽喊冤：顯示超速我很
LIVE／普悠瑪翻車18死267傷　司機員尤振仲首度還原翻車
環保檢舉達人「月領贏上班族」　7個月狂賺67萬！項目獎金曝光
23歲超兇網紅橫死沙發　一群買家搶入手…原因很驚悚
王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文上任3年半丟7邦交國　馬英九：我8年只失去甘比亞

王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了

「挖石油誰說的？」韓國瑜：高市府沒能力開採是常識

林飛帆揪朱阿嬤開「台灣派對」　民進黨33歲黨慶宣傳影片曝光

快訊／「蔡賴配」終於給答案？捕獲賴清德北上：會蔡英文沒問題

馬紹爾國會通過友台決議　馬國總統致電蔡英文

韓國瑜碩士論文「精闢又大膽」　台教會：可說是反送中先驅！

藍委拍桌6次嗆蔡碧仲「爛官！」　陳明文：300萬是我家的事

韓國瑜威力恐怖！林濁水：軍公教「含淚投蔡」　翻轉台灣

若韓國瑜當總統…柯文哲：我要吃安眠藥！全台使用量一定大幅上升

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

蔡英文上任3年半丟7邦交國　馬英九：我8年只失去甘比亞

王金平拒簽「31大老聲明」！剩餘名單曝光　國民黨危險了

「挖石油誰說的？」韓國瑜：高市府沒能力開採是常識

林飛帆揪朱阿嬤開「台灣派對」　民進黨33歲黨慶宣傳影片曝光

快訊／「蔡賴配」終於給答案？捕獲賴清德北上：會蔡英文沒問題

馬紹爾國會通過友台決議　馬國總統致電蔡英文

韓國瑜碩士論文「精闢又大膽」　台教會：可說是反送中先驅！

藍委拍桌6次嗆蔡碧仲「爛官！」　陳明文：300萬是我家的事

韓國瑜威力恐怖！林濁水：軍公教「含淚投蔡」　翻轉台灣

若韓國瑜當總統…柯文哲：我要吃安眠藥！全台使用量一定大幅上升

讓身體順暢開機！5種運動最適合早上做...「快走」去上班吧！

彰化「塑膠粒子工廠」凌晨惡火！鐵皮廠房陷火海　焦煙狂竄

快訊／印尼希蘭島地震規模6.5　震源深度29公里

日職／阿部慎之助引退限定！27日暌違4年先發4棒、蹲捕

快訊／尤振仲1699字還原普悠瑪翻車　哽咽喊冤：先被定罪彷彿死了一回

542匹性能休旅車！Aston Martin DBX規格出爐　12月正式亮相

金鐘54／林宥嘉投籃準度100%！　想揪老蕭尬球...大學超狂身份曝光：我是校隊

金鐘54／《與惡》5大經典場面起雞皮　導演鬆口最上心王赦

LIVE／普悠瑪司機員尤振仲首度出面說明！　詳談11個月前翻車經過

姐嫉妒17歲模特兒妹太正！捅189刀謀殺...超殘忍「割耳挖眼」

目睹紫色絲襪裸屍！女友慘遭「極端凌虐」後扔樹林　網邪笑：案情不單純～

政治熱門新聞

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名..

韓國瑜恐怖　林濁水：藍含淚投蔡

東大生：1985年出版品證明蔡..

韓國瑜：高市府無力開採石油，這..

「蔡賴配」有譜？賴清德：會蔡英..

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接..

台教會研讀韓國瑜論文：反送中先..

若韓當總統…柯：我要吃安眠藥！

黃國昌爆「林家如」購買37條私..

LSE沒收過蔡英文論文？知名翻..

藍委嗆蔡碧仲爛官　陳明文：30..

楊實秋曝：王世堅四年來每年都替..

獨／郭台銘親繪選票板塊圖首曝光

陳學聖踢爆黃重諺學歷造假

更多熱門

相關新聞

「蔡賴配」有譜？賴清德：會蔡英文沒問題

2020總統大選持續升溫，綠營內「蔡賴配」呼聲漸高。前行政院長賴清德25日證實，他前兩天才跟黨主席卓榮泰會面，但未與總統蔡英文通電話。記者追問何時「蔡賴會」？賴清德回應，「這個沒有問題，因為我初選結束後，就已經表達對蔡英文總統的支持。」

馬紹爾通過友台決議　馬國總統致電蔡英文

若韓當總統…柯：我要吃安眠藥！

邦交國剩15國　馬英九：史上最低紀錄

東大生：1985年出版品證明蔡英文論文是真的

關鍵字：

蔡英文馬英九邦交

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆家教

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面