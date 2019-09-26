蔡英文上任3年半丟7邦交國　馬英九：我8年只失去甘比亞

記者袁茵／台北報導

前總統馬英九演講緊跟時事腳步，原本在東吳大學打算講「關心慰安婦的時代意義」，有鑑於近日邦交國的流失，臨時更換主題，25日以「如何因應當前的外交危機」為題，大方分享他的外交經驗和成果。針對總統蔡英文上任3年半，一共斷了7個邦交國，馬英九表示，自己執政8年僅失去一個甘比亞，原因就在於蔡政府破壞了「九二共識」。

最近台灣外交氣候起變化，5天之內，太平洋友邦索羅門群島、吉里巴斯兩國內先後與台灣斷交。馬英九說，邦交國總數從22國降為15國，創下中華民國史上來最低！蔡英文執政3年多，已經丟了7國，超過前總統陳水扁8年失去6國的紀錄。雖然這次斷交，美國副總統和國務卿都有從中協調，但終究徒勞無功，這基本原因在於蔡政府破壞了「九二共識」所建立的兩岸互信；而自己執政8年期間，僅失去了一個甘比亞。

馬英九提及，他任期間內也遭受中共打壓，但堅持以「和陸，友日，親美」做為外交的基調，使得邦交國擁有與兩岸一同打交道的空間，並且一中原則並非如是鐵板一塊，像大陸的邦交國當中，不少對「中共對台灣有主權」存有模糊的態度，以跟大陸簽公報的143個國家為例，有58國承認中共擁有台灣主權、但也有56國沉默，以及29國採取模糊的態度。

馬英九在東吳大學2個小時的演講，和學生互動十分熱絡、絕無冷場。關於未來的外交政策，馬英九表示，與美國、澳洲等國討論用處不大，台灣必須自己摸索出來道路，進行「活路外交」，成為和平的締造者。

馬英九舉例，例如中華民國曾派農業技術團，曾到近日斷交的索羅門群島教當地居民種稻子，有效解決了當地飢餓的問題，甚至還有多餘的糧食可以賣給紐西蘭。索羅門群島在1998年到2003年期間發生內亂，中華民國並沒有像其他國家那樣撤離大使館，對邦交國不離不棄，這一份情誼確實被邦交國所重視！在活絡外交上，台灣還能扮演人道援助提供者、文化交流推動者、新科技愈商機創造者，和中華文化領航者的角色，加強對國際社會的重要性。

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