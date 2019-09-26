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環保「檢舉達人」7個月狂賺67萬　月領9.6萬打敗一般上班族

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▲▼打敗上班族　高市檢舉達人獎金月領9.6萬。（圖／東森新聞）

▲環保「檢舉達人」7個月狂賺67萬，月領9.6萬打敗一般上班族。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

覺得薪水低想一些賺外快，可以考慮當一名檢舉達人。高雄市環保局日前公布了今年上半年，截至7月的檢舉獎金發放情況，第一名就領到67萬多元獎金，換算月薪是一個月9萬6千元，可以說是打敗一般的上班族薪資，其中被檢舉最多的是亂丟菸蒂，只要丟1根就會開罰1200元。

高雄市環保局環境稽查科25日公布數據，今年1月至7月到的環保檢舉有2萬多件、發出625萬元。其中第一名的檢舉達人獲得67萬多元獎金，換算月薪就是9.6萬元，第二名也有領到49萬多元，換算月薪也有7萬元，檢舉項目則以亂丟菸蒂、檳榔汁（渣）居多。

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▲▼打敗上班族　高市檢舉達人獎金月領9.6萬。（圖／東森新聞）

▲亂吐檳榔汁（渣）則開罰1800元，獎金有630元相對較多。（圖／東森新聞）

環保局表示，為鼓勵民眾當環保尖兵，維護環境品質，依法在檢舉案件經罰鍰收入後，得發給檢舉人20至35%獎勵金作為鼓勵。其中亂丟菸蒂開罰1200元，檢舉獎金可以領240元，而亂吐檳榔汁（渣）則開罰1800元，獎金有630元相對較多。

環保局稽查科長林燦銘表示，有一些熱點是一般民眾比較容易丟垃圾的地方，像是飲料店、超商、廟會以及市場，民眾拍照後只要透過線上系統，註冊會員後就可以快速檢舉違規，但也更希望民眾不要亂丟垃圾，一起維護乾淨的城市環境。

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