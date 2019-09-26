LIVE／普悠瑪司機員尤振仲首度出面說明！　詳談11個月前翻車經過

▲台鐵司機員尤振仲首度出面。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪去年10月21日在宜蘭出軌翻覆，造成18人罹難、267人輕重傷，司機員尤振仲案發後，因醫生評估仍需靜養，未親自對外說明案情，就在即將屆滿1年之際，26日在律師陪同下，8時親自出面說明案情並回應外界問題。被害人家屬董家代表及台鐵產業工會也會出面發言。

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尤振仲案發後僅透過律師發表「939字聲明」，他認為行政院的報告與自己的認知有許多出入，包含報告提出列車並無煞車跡象與列車速度始終都在140公里，表示自己沒有趕點的壓力，也不可能拿自己和旅客的生命開玩笑，所以他無法認同人為超速的認定。

▲事發後尤振仲在靈堂痛哭，精神狀況不穩定。（圖／東森新聞）

外界都相當關注普悠瑪翻車事故是否重啟調查，國家運輸安全調查委員會24日表示，已收到空拍機影像及台鐵局具名檢舉信，普悠瑪翻車確定進入第三案重新檢視，但不是「重啟調查」，是在既有調查報告結果上進行補強，盼1年內或更短時間內出爐。

▲去年10月21日台鐵普悠瑪列車翻覆，造成18死、267傷。（圖／記者宋良義攝）

運安會也發現事故當下，列車未出軌前就在翻滾，傾斜功能是否作用，成為調查關鍵。運安會鐵道專業小組召集委員李綱表示，運安會模擬包含軌道車輛、剎車系統、傾斜系統有沒有作動，翻車時說普悠瑪號超速，舉簡單例子，新馬站轉彎半徑，中心在車子右側，傾斜裝置作動後，車子應該右傾，但有沒有右傾這件事情發生？

李綱說，畫面上看到翻車時，還沒出軌，列車同時在翻滾，車輛動力學來說，是什麼外力讓列車翻滾，當列車超速時，防脫軌裝置失效，是有可能讓控制力量不夠，軌道無法抓住列車，但細部有些東西還不太能完整披露，必須拿到完整資料才能對外說明。