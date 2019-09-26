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45年後恐90萬人失智　衛福部盼全台縣市創失智友善社區

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▲新竹首間！「失智長者當店員」　「幾點了咖啡館」開張。（圖／新竹市政府提供）

▲ 新竹首間「幾點了咖啡館」開張，失智長者當店員。（圖／新竹市政府提供）

實習記者謝汶穎／綜合報導

國際失智症協會發起每年9月的「國際失智症月」，全球100個國家共同響應。為了呼應今年的主題「Let’s Talk About Dementia（失智症）」，衛生福利部將在華山文創園區連續兩天舉辦「失智友善心連心，憶起邁向心希望」活動，打破對失智症的迷思和標籤，共創失智友善台灣。

根據國際資料統計，全世界每3秒鐘出現一名失智症患者，而目前在台灣已有超過28萬的失智者，到了2065年可能將近90萬人失智。衛福部為了提升失智社區照顧服務和品質，自2017年起推動「失智照護服務計畫」，設置服務據點和共同照顧中心，促進對失智症的認知、提供家屬照顧訓練等內容。

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衛福部也指出，截至今年8月為止，已建立失智社區服務據點439處，失智共同照顧中心87處，並招募3.2萬名友善天使、商家和組織約1800家，形成失智者的守護網絡。衛福部期待明年全台各個縣市中，至少都能建置1處失智友善社區，並擴展到每一鄉鎮市區。

今年的國際失智症月活動結合國際失智症協會、社團法人台灣失智症協會及至少42個關心失智症議題的組織，於9月28日至29日在台北市華山文創園區舉辦「失智友善心連心，憶起邁向心希望」活動，包括觀賞失智者作品的創作區、感受失智者生活的互動體驗區，以及由失智者親自教導舞蹈、繪畫、書法等體驗活動。

失智者黃勝昌先生因錯過趁早治療的機會，6年前才被診斷出失智症，但他在失智照顧服務之下，逐漸找到自己的能力，這次在體驗活動中，也會帶領民眾一起寫書法，寫下他對世界的認知。輕度失智症的白婉芝女士則表示，「大家都以為失智者什麼都不會，其實我還可以做很多事，例如有人指引，就可以自己搭捷運，我會跳舞、參加會議討論重要議題、教會的聚會和唱詩歌，我希望能翻轉社會大眾對失智者的看法。」

衛福部期望透過政府和民間攜手合作，支持失智症家庭能夠就近找到服務資源，共創失智友善台灣。

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