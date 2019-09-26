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不捨小棒球員國道推拋錨車　魏應充贈8人座交通車：盼接棒未來

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▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「頂新和德文教基金會」長期深耕台灣基層棒球，推動「接棒未來」棒球公益計畫，25日在創辦人魏應充捐贈1台8人座交通車給母校永靖國中棒球隊，讓這群熱愛棒球小朋友不再為了交通煩惱，同時，邀請味全龍隊教練張泰山擔任本次儀式的公益大使，和現場的小球員分享經驗，也勉勵他們勇敢追求棒球夢想。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲魏應充說球員的安全不能等。

典禮中首先由永靖國中棒球隊員帶來一段慷慨激昂的「戰舞」，永靖國中校長劉仁傑贈一件前繡有「永靖」背面繡有「魏應充」的專屬球衣感謝校友魏應充，更感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生的幫忙，隨後還舉行開球儀式，將現場氣氛炒熱到最高點。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲校長贈送繡有魏應充的專屬球衣。

魏應充指出，日前永靖國中棒球隊前往比賽的途中，乘坐的交通車因年老失修而拋錨，導致這群小朋友們在危險的國道上推車，當下便決定要捐贈一台交通車幫助永靖國中棒球隊，讓小朋友們全心全意享受棒球。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

魏應充強調，「孩子的安全不能等」，「小球員的安全最重要，這些小朋友都是台灣棒球未來的基石，若出去打比賽還要擔心安全的問題，就算棒球技術再厲害，心情也多少會受到影響」。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲訓練球場啟用魏應充開球。

今日捐贈儀式上，頂新和德文教基金會特別邀請味全龍打擊教練張泰山擔任公益大使，張泰山勉勵在場小球員，不只要勇敢追求棒球夢想，也別忘了兼顧學業。這次和創辦人魏應充一同來到彰化永靖國中，心中感觸良多。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張泰山現場勉勵棒球員。

張泰山說，3年前第一次陪創辦人造訪彰化時，這裡還是「棒球沙漠」，但是在魏應充創辦人帶頭回饋基層，推動「接棒未來」棒球公益計畫後後，不只小球員有了妥善的照顧，也有越來越多人關心彰化的基層棒球。張泰山說：「希望這些小朋友們能夠好好珍惜這些資源，努力朝棒球夢想邁進，未來成為有能力了之後，也別忘了回饋社會」。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲到永靖國中棒球員休息室參觀鼓勵。

之後還邀請在地9間小學的棒球隊到場參觀永靖國中棒球隊練習的環境，希望小球員們看到完善的訓練環境後，也能放心留在家鄉追尋棒球夢，魏應充同時鼓勵這些小球員們為了夢想要持續下去。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長感謝頂新和德基金會對棒球的長期關注。

頂新和德文教基金會長期關注台灣棒球運動的發展，發現台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，對於棒球人才的流失與斷層，十分憂心，故自2016年底開始推動「接棒未來」棒球公益計畫，期許由家鄉彰化基層少棒開始，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，讓棒球的根基更加穩固與茁壯。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到永靖國中贈送1部8人座交通車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲與永靖國中棒球員合照。

如今，在魏應充創辦人的幫助下，小球員們能安全的往來學校與球場，無後顧之憂的享受棒球，永靖國中校長劉仁傑非常感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充的幫忙，更期望這些小球員們接受到這些挹注的資源之後，未來有能力也能夠追隨魏創辦人的腳步，盡到取之社會、用之社會，進而達到台灣棒球運動的永續發展。

▲頂新。（圖／記者唐詠絮攝）

▲小小棒球員的臉上泛出笑容。

活動最後，校方的小小棒球員與公益大使張泰山坐上這輛棒接未來新的交通車，大家豎起大拇指喊「讚」，在小小棒球員的臉上看到了笑容與對棒球的執著與驕傲。

▲頂新。（圖／記者唐詠絮攝）

▲現場大合照。

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