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來場秋季輕旅行　捷運燈箱貼心整理玩咖必備清單

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▲還在苦惱秋季旅遊的行頭嗎？台北捷運豐富的廣告燈箱，盤點出玩咖必備的清單。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

秋天的腳步近了，想來場說走就走的輕旅行，必備行頭準備好了嗎？台灣氣墊鞋第一品牌LA NEW，特別選在捷運忠孝復興站上，大登廣告秀出民權旗艦店和全台首創足部實驗室，要用3D動態量測，帶給最合東方人腳型的鞋款。

▲▼ 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲LA NEW選在捷運忠孝復興站上，登廣告秀出民權旗艦店和全台首創足部實驗室。（圖／記者謝婷婷攝）

從板南線轉搭文湖線的民眾，從手扶梯一上來時，忍不住停下腳步欣賞，「這個廣告版面滿震撼的，因為我平常也有穿LA NEW的鞋子，看到他們有民權旗艦店和足部實驗室，有機會我想了解看看。」

▲▼ 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲來自摩納哥珠寶品牌APM MONACO，展現南法時尚女性的優雅樣貌。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼ 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲主打100%無油保養的ORBIS，周年慶祭出最低72折。（圖／記者謝婷婷攝）

換上一雙好走的鞋，時尚配件也不能少，戴著APM MONACO的珠寶，輕鬆展現南法時尚女性的優雅樣貌，或是趁著ORBIS周年慶最低72折，感受100%無油保養，由內而外美起來。就連喝水也能超亮眼，UNI WATER透過動感發亮燈箱，強打64種撞色新裝，而旅遊的好良伴，還有三星Galaxy Note10系列，祭出6.3和6.8吋雙尺寸，O極限全螢幕無邊框設計，讓拍照、追劇都過癮。

▲▼ 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲UNI WATER撞色新裝繽紛上市，透過動感發亮燈箱，強打64種撞色搭配。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼ 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲三星Galaxy Note10系列，主打O極限全螢幕無邊框設計。（圖／記者謝婷婷攝）

不過行頭都備妥，出國玩就差一張神卡，使用國泰KOKO卡，加碼送現金回饋最高5.8%。還沒決定旅遊目的地嗎?日本東京台灣事務所，首度來台力推東京新觀光。東京觀光事務所台灣辦事處擔當窗口吉田文表示，透過「你鏡頭下的東京」活動在台灣募集東京都的照片，「希望台灣人在互相分享的同時，發現東京都新的魅力。」

▲▼ 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲捷運西門站出現「你鏡頭下的東京」吸睛廣告，希望民眾藉由募集東京的照片，發現東京新的魅力。（圖／記者謝婷婷攝）

想放鬆旅遊節奏，可以跟著雄獅探索京阪叡山電車之旅，而且一張車票可以擁有鞍馬、貴船的雙重樂趣。而搭乘長榮航空，更能直飛日本東北，雙點進出輕鬆暢遊。至於馬來西亞觀光局，一次推出5套行程，涵蓋馬航直飛的吉隆坡、沙巴、砂拉越。

▲▼ 新 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼秋季兩部強檔驚悚片在西門站一次呈現，有國片「返校」和改編自DC漫畫旗下同名角色的「小丑」。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼ 。（圖／記者謝婷婷攝）

來到捷運西門站，兩部強檔驚悚片一次呈現，有改編自同名冒險遊戲的國片「返校」，以及改編自DC漫畫旗下同名角色的「小丑」，獻給熱愛冒險的旅遊咖，今年秋天搭上最新流行資訊，繼續稱霸朋友圈。

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