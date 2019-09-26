　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

20至40坪中小店面成主流　近一年佔整體成交超過5成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲永慶房屋 。（圖／永慶房屋）

▲中山區是台北市店面交易第一熱區，20至40坪成為主流。

圖、文／永慶不動產提供

永慶房屋民調顯示，全台有68％的消費者有意願投資房地產收租，其中有31％偏好投資店面，比例較上季上升5％，創今年新高。而根據實價登錄資料，去年8月至今年7月，台北市店面成交件數最多的行政區為中山區，其次為大安區、內湖區；坪數則以20至40坪的店面為最多，占整體成交的比例超過5成。

永慶房屋根據實價登錄資料統計，107年8月至108年7月店面成交件數，台北市成交件數最多的行政區為中山區62件，其次為大安區41件，第三名則為內湖區37件；坪數占比則以20至40坪的店面為最多的物件，占整體成交的比例為50.3％，其次則為20坪以下的物件，占比為27.4％，而40至60坪的物件占比則為13.5％。

永慶不動產。（圖／永慶不動產提供）

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，在利率維持低檔的環境下，定存的效益逐漸難以對抗通膨，民眾將資產轉移至其他投資標的，而保值且有收租效益的房地產便成為受民眾青睞的投資標的。他也說，台北市店面的單價相對較高，且現今對於大坪數店面的需求較少，中小坪數的物件較容易出租，因此投資置產的族群主要會選擇坪數在40坪以下的物件作為投資標的。

請繼續往下閱讀...

近一年店面成交件數排名第一的中山區，以62件成交件數領先其他行政區。謝志傑說明，根據財政部財稅資訊中心統計，台北市消費熱度最高的行政區便是中山區，包括中山南西商圈、林森條通商圈、美麗華商圈、南京松江商圈、微風廣場商圈、晴光商圈皆是具有高度消費力的商圈，在消費熱度的影響下，商圈周遭的店面交易熱度也隨之攀高，尤以林森條通商圈的店面交易最為熱門。

▲永慶房屋 。（圖／永慶房屋）

▲林森條通商圈的店面交易最為熱門。

排名第二的大安區成交件數41件。謝志傑指出，大安區為台北市的蛋黃地帶，東區商圈、師大商圈、公館商圈、永康商圈皆坐落於此，並主要以信義路沿線與東區商圈為主要的店面交易熱區。此外，由於大安區的店租單價較高，一般商家也較難支撐大坪數的店面，故20坪以下的小坪數店面交易較為熱絡。

永慶不動產。（圖／永慶不動產提供）

至於內湖區成交件數37件，謝志傑表示，內湖區為排行前三名中唯一的蛋白區，該區店面交易熱區主要位於日湖商圈、東湖商圈，皆為內湖較早期發展的商圈。而日湖商圈與東湖商圈發展的支撐，主要來自於當地的居民與內科的就業人口，因此店面坪數以20至40坪為大宗，占了將近6成的比例。

▲永慶房屋 。（圖／永慶房屋）

▲大安區為台北市的蛋黃地帶，東區商圈、師大商圈、公館商圈、永康商圈皆坐落於此。

謝志傑補充，店面產品具有資產保值性以及收租效益，是低利環境下良好的投資標的，不過，店面單價較高，投資店面初期投入成本也相對龐大，因此，區位的選擇就顯得相當重要，以店面而言，是屬於長期投資置產的產品，有意購置店面的民眾，須掌握好資產的配置，多做功課，才能找到投報穩定的「金雞母」。

ET快訊
高雄市議會趕六點下班！51議員抽籤僅12人能質詢韓國瑜
送走的投手幫別人拿58勝　馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇
超兇深V海軍正妹爆紅！IG美照曝…追蹤激增50倍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

陳其邁批韓國瑜市政一事無成　林國正：對陪伴民進黨20年的事務官不公平

南下參加學弟告別式！深夜路肩換雨刷...車內喊「趕快走」　隔天看新聞鼻酸了

新台幣開盤貶值1.6分　以31.05元兌1美元開出

美股反彈、道瓊漲162點　台指期開盤微揚25點

美中有望盡速達成協議！美股一甩陰霾收漲　激勵台股開盤站回10,900點

20至40坪中小店面成主流　近一年佔整體成交超過5成

影／房市回溫晶華強攻「飯店＋豪宅」市場　潘思亮：麗晶品牌加值成賣點

川普：美中協議可能比預期快　美股翻紅…道瓊上漲150點　

私菸案爆發2個月！黃湘媚的33條　有9條已經「入肺」抽掉了　

聯電併購三重富士通獲最終批准　旗下再添一12吋廠

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

新台幣開盤貶值1.6分　以31.05元兌1美元開出

美股反彈、道瓊漲162點　台指期開盤微揚25點

美中有望盡速達成協議！美股一甩陰霾收漲　激勵台股開盤站回10,900點

20至40坪中小店面成主流　近一年佔整體成交超過5成

影／房市回溫晶華強攻「飯店＋豪宅」市場　潘思亮：麗晶品牌加值成賣點

川普：美中協議可能比預期快　美股翻紅…道瓊上漲150點　

私菸案爆發2個月！黃湘媚的33條　有9條已經「入肺」抽掉了　

聯電併購三重富士通獲最終批准　旗下再添一12吋廠

黃國昌助理開罵中油員工　石油工會力挺：捍衛勞動尊嚴

京華城將拆改建為四棟19樓商辦！中石化旗下鼎越開發砸372億買下　預計2023年完工

「八一七公報」雷根備忘綠 　國台辦：對台軍售助長台獨勢力

想質詢韓國瑜先抽籤！51議員搶爆12席「保障名單」　下午登場順序曝光

黃捷抽中22號！無望質詢韓國瑜　翻白眼怒轟：議會史上最丟臉的一天

以色列推動聯合政府失敗　總理納坦雅胡獲1次機會組新內閣

蔡英文寫論文、點給台灣的歌單曝光！蔡依林、阿密特全上榜

換季頭皮敏感，遵循髮型師「頭皮養護」三步驟　改善頭皮屑、出油有感

直播／韓國瑜施政報告來了！高雄市議會開議　個別議員質詢先抽籤

警開特斯拉高速追車！車沒電「剩9公里可開」　逮嫌犯失敗

中職／彭政閔引退賽重現首打席 　對戰投手謝承勳到場

雲端最前線／民進黨派系備戰 不分區立委嚴防「見光死」

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

財經熱門新聞

全聯買咖哩喜中千萬發票！幸運兒..

川普：與陸協議可能比預期快

小七買10元報紙中千萬發票！統..

京華城將拆改建為四棟19樓商辦..

私菸案爆發　9條菸已經「入肺」

金馬澎有福了！長榮航旗下長汎推..

黃國昌助理開罵中油員工　石油工..

聯電併購三重富士通獲最終批准　

杜英宗用「大爆炸」決心推動南山..

赴韓賞楓快換匯！韓元匯價創三周..

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

20至40坪中店面成主流 成交..

郵局不能領200元了！中獎發票..

5、6月期千萬中獎發票　8張未..

更多熱門

相關新聞

加入永慶不動產年度業績翻倍成長

「別人一季業績，我得拚半年！」吳柏翰認為過去的世界真的太狹隘，加入永慶不動產後，他才看見外面的世界有多寬廣，高手眾多，但這也燃起吳柏翰的鬥志，他也想要站上舞台，讓永慶不動產的每一位都認識他！因此他重新檢視自己的工作效率，認真學習，更為自己創下業績新高峰。

店面兼具收租保值效益　北市中山區榮登店面交易熱區

拚勁不變　從賣不出房到一個月千萬業績

逐捷運而居！買低總價捷運宅　新北投門檻最低

房仲告消費者判決結果大逆轉

關鍵字：

永慶房屋中山區房價

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

壓泡麵超困擾！「免洗筷」隱藏功能嚇傻網

23歲辣網紅陳屍的沙發　成「熱門商品」

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面