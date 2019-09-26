20至40坪中小店面成主流　近一年佔整體成交超過5成

▲中山區是台北市店面交易第一熱區，20至40坪成為主流。



圖、文／永慶不動產提供



永慶房屋民調顯示，全台有68％的消費者有意願投資房地產收租，其中有31％偏好投資店面，比例較上季上升5％，創今年新高。而根據實價登錄資料，去年8月至今年7月，台北市店面成交件數最多的行政區為中山區，其次為大安區、內湖區；坪數則以20至40坪的店面為最多，占整體成交的比例超過5成。

永慶房屋根據實價登錄資料統計，107年8月至108年7月店面成交件數，台北市成交件數最多的行政區為中山區62件，其次為大安區41件，第三名則為內湖區37件；坪數占比則以20至40坪的店面為最多的物件，占整體成交的比例為50.3％，其次則為20坪以下的物件，占比為27.4％，而40至60坪的物件占比則為13.5％。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，在利率維持低檔的環境下，定存的效益逐漸難以對抗通膨，民眾將資產轉移至其他投資標的，而保值且有收租效益的房地產便成為受民眾青睞的投資標的。他也說，台北市店面的單價相對較高，且現今對於大坪數店面的需求較少，中小坪數的物件較容易出租，因此投資置產的族群主要會選擇坪數在40坪以下的物件作為投資標的。

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近一年店面成交件數排名第一的中山區，以62件成交件數領先其他行政區。謝志傑說明，根據財政部財稅資訊中心統計，台北市消費熱度最高的行政區便是中山區，包括中山南西商圈、林森條通商圈、美麗華商圈、南京松江商圈、微風廣場商圈、晴光商圈皆是具有高度消費力的商圈，在消費熱度的影響下，商圈周遭的店面交易熱度也隨之攀高，尤以林森條通商圈的店面交易最為熱門。

▲林森條通商圈的店面交易最為熱門。

排名第二的大安區成交件數41件。謝志傑指出，大安區為台北市的蛋黃地帶，東區商圈、師大商圈、公館商圈、永康商圈皆坐落於此，並主要以信義路沿線與東區商圈為主要的店面交易熱區。此外，由於大安區的店租單價較高，一般商家也較難支撐大坪數的店面，故20坪以下的小坪數店面交易較為熱絡。

至於內湖區成交件數37件，謝志傑表示，內湖區為排行前三名中唯一的蛋白區，該區店面交易熱區主要位於日湖商圈、東湖商圈，皆為內湖較早期發展的商圈。而日湖商圈與東湖商圈發展的支撐，主要來自於當地的居民與內科的就業人口，因此店面坪數以20至40坪為大宗，占了將近6成的比例。

▲大安區為台北市的蛋黃地帶，東區商圈、師大商圈、公館商圈、永康商圈皆坐落於此。

謝志傑補充，店面產品具有資產保值性以及收租效益，是低利環境下良好的投資標的，不過，店面單價較高，投資店面初期投入成本也相對龐大，因此，區位的選擇就顯得相當重要，以店面而言，是屬於長期投資置產的產品，有意購置店面的民眾，須掌握好資產的配置，多做功課，才能找到投報穩定的「金雞母」。